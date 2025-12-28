तडीपार गुंडाचा महिलेवर अत्याचार
पिंपरी, ता. २८ : पुणे जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार असूनही शहरात आलेल्या गुंडाने महिलेवर अत्याचार केला. या प्रकरणी गुन्हाही दाखल झाला आहे. दरम्यान, या गुंडावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिस अंमलदारावर पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी निलंबनाची कारवाई केली आहे.
फारुख सत्तार शेख (वय २५, रा. बालाजीनगर, भोसरी) असे लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपीचे नाव आहे. तर भागवत शेप असे निलंबित केलेल्या पोलिस अंमलदाराचे नाव आहे. आरोपी फारुख हा सराईत असून, पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी त्याला ८ एप्रिल २०२४ रोजी जिल्ह्यातून तडीपार केले. दरम्यान, आरोपीवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी त्या ठाण्याच्या हद्दीतील पोलिस अंमलदाराकडे असते. त्यानुसार फारुख याला एमआयडीसी भोसरी ठाण्यातील अंमलदार भागवत शेप यांना दत्तक दिले होते. मात्र, फारूख मागील दोन महिन्यांपासून चिंबळी फाटा येथे राहत होता. त्याने १८ डिसेंबर रोजी ४० वर्षीय महिलेवर लैंगिक अत्याचार केला. याबाबत महिलेने आळंदी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. दरम्यान, शेप यांनी आरोपी फारुख शेख याच्यावर लक्ष ठेवण्याबाबत हलगर्जीपणा केल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
