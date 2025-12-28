रिपाइंला शहरात पाच जागा सुटणार?
पिंपरी, ता. २८ : पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना व रिपाइं (आठवले) पक्षाच्या महायुतीमध्ये जागा वाटपाचा तिढा सोमवारी (ता. २९) सुटण्याची चिन्हे आहेत. महायुतीकडे रिपाइंने भाजपकडे १५ जागांची मागणी केली होती. परंतु; रिपाइंला पाच जागा सुटणार असल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे.
भाजपचे निवडणूक प्रचार प्रमुख, आमदार शंकर जगताप रविवारी (ता. २८) मुंबईला तातडीने गेले असून प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याशी जागा वाटपाबाबत अंतिम चर्चा करणार आहेत. त्यानंतर याबाबतचा निर्णय होणार आहे. याबाबत रविवारी रात्री बारानंतर जगताप व रिपाइंचे स्थानिक नेते यांच्यात बैठक होणार असून त्यानंतर जागा वाटपाचा तिढा सुटण्याची चिन्हे आहेत. रिपाइंला दापोडी प्रभाग क्रमांक ३०, किवळे प्रभाग क्रमांक १६, पिंपरी गाव-मिलिंदनगर प्रभाग क्रमांक २१, गांधीनगर-मासुळकर कॉलनी प्रभाग क्रमांक ९ व वाकड प्रभाग क्रमांक २५ या जागा सुटण्याची शक्यता असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. या सर्व प्रभागांमधील अनुसूचित जाती संवर्गासाठी राखीव असलेल्या ‘अ’ जागेवरील उमेदवार रिपाइंचे असणार आहेत. मागील निवडणुकीप्रमाणेच हे सर्व उमेदवार भाजपच्या कमळ चिन्हावरच लढणार असल्याचे समजते.
