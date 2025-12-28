भाजप-शिवसेना युती फिसकटल्याची चर्चा
पिंपरी, ता. २८ : पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी भाजप-शिवसेना युती फिसकटल्याची चर्चा शहरातील राजकीय वर्तुळात आहे. मागील काही दिवसांपासून भाजप व शिवसेना युतीची घोषणा होणार असल्याचे संकेत पक्षांकडून दिले जात होते. परंतु; आता भाजप-शिवसेना युती पुन्हा फिसकटल्यास शिवसेना स्वबळावर लढण्याची तयार करणार असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.
युती झाल्याचे सांगत केवळ औपचारिक घोषणा बाकी असल्याचेही रविवारी (ता. २८) स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, सायंकाळी काही जागांवरून दोन्ही पक्षांमध्ये तिढा निर्माण झाल्याने युती ताणली गेल्याची चर्चा समोर आली आहे. दरम्यान, युतीच्या घोषणेची वाट पाहत असलेल्या अनेक इच्छुकांनी अद्याप उमेदवारी अर्जही भरलेले नाहीत. त्यातच अर्ज दाखल करण्यासाठी अवघे दोनच दिवस उरल्याने इच्छुकांची मोठी घालमेल सुरू झाली आहे. युती ताणली गेल्यास त्याचा फटका शिवसेनेला बसण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, रात्री उशिरापर्यंत युती फिसकटण्याच्या मार्गावर असल्याच्या चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू होत्या. दरम्यान, रात्री उशिरा स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची वेळ येणार असल्याची चर्चा शिवसैनिकांमध्ये सुरू होती. पुढे काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
