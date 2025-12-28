शिवसेना (ठाकरे) पक्षाकडून ११ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर
सोलापूर, ता. २८ : महानगरपालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आपल्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करत इतर राजकीय पक्षांच्या तुलनेत आघाडी घेतली आहे. रविवारी (ता.२८) रात्री उशिरा जिल्हाप्रमुख अजय दासरी यांनी ११ उमेदवारांच्या नावांची घोषणा केली.
या पहिल्या यादीत शिवसेनेने आपल्या निष्ठावान पदाधिकाऱ्यांना आणि नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. यामध्ये स्वतः जिल्हाप्रमुख गणेश वानकर प्रभाग क्रमांक ६ ‘ड’ मधून निवडणूक लढवणार आहेत. तसेच पक्षाच्या उपनेत्या अस्मिता गायकवाड यांचे पती सुरेश गायकवाड आणि जिल्हा महिला आघाडी संघटिका प्रिया बसवंती यांचाही यादीत समावेश आहे. त्यामुळे पक्षाने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केल्याचे दिसून येते आहे.
बंडखोरी रोखण्याचे आव्हान
शिवसेनेतील अंतर्गत वादानंतर जाहीर झालेली ही पहिलीच यादी असल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे. यादीत नाव न आलेल्या इच्छुकांमध्ये काही प्रमाणात नाराजीचे सूर उमटत आहेत. आता हे नाराज शिवसैनिक पक्षनिष्ठेची भूमिका घेतात, की बंडखोरीचे निशाण फडकवतात? याकडे संपूर्ण सोलापूरचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसमधून शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या अलका राठोड यांना प्रभाग २३ ‘ड’मधून उमेदवारी देऊन पक्षाने आयारामांनाही संधी दिल्याचे स्पष्ट केले आहे.
प्रभाग आणि जाहीर झालेले उमेदवार
१ अ : रमेश व्हटकर, २ ड : दिनेश चव्हाण, ४ क : प्रिया बसवंती, ६ ड : गणेश वानकर, ९ ड : सुरेश गायकवाड, ११ अ : शुभम स्वामी,
१२ अ : प्रसाद माने, १३ ड : वल्लभ चौगुले, २१ ड : भीमाशंकर म्हेत्रे, २३ क : लक्ष्मण जाधव, २३ ड : अलका राठोड
