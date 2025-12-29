सोनसाखळी चोरीप्रकरणी एकाला अटक
पिंपरी : आकुर्डी परिसरात खंडोबा उत्सवानिमित्त भरलेल्या यात्रेत एका लहान मुलीच्या गळ्यातील सोनसाखळी हिसकावल्याची घटना घडली. या प्रकरणातील आरोपीला पोलिसांनी काही तासातच अटक केली. कैलास माऊली खाडे (रा. साने चौक, चिखली) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणी अंजना आकाश भोसले (रा. मोई गाव) यांनी निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी या शनिवारी (ता. २७) रात्री साडेआठच्या सुमारास खंडोबा माळ परिसरातील रस्त्यावर त्यांच्या मुलीसह आणि मैत्रिणींसोबत यात्रेत फिरत असताना आरोपीने फिर्यादी यांच्या मुलीच्या गळ्यातील सोनसाखळी हिसकावली. या झटापटीत मुलीच्या मानेला दुखापत झाली. पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत आरोपीला अटक केली.
जुन्या भांडणातून तरुणाला दगडाने मारहाण
पिंपरी : जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून एका तरुणाला दगडाने मारहाण करून धमकी दिली. ही घटना रहाटणीतील यशवंतनगर येथील नखाते वस्ती येथे घडली. याप्रकरणी चंद्रशेखर राजेश्वर गौड (रा. रहाटणी) यांनी काळेवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी संगमेश्वर लक्ष्मण रणदिवे (रा. रहाटणी) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी रस्त्याने जात असताना आरोपीने जुन्या भांडणाच्या कारणावरून त्यांच्या डोक्यात दगड मारला. तसेच मारहाण करून धमकी दिली.
भरधाव बसच्या धडकेत पादचाऱ्याचा मृत्यू
पिंपरी : अज्ञात भरधाव बस चालकाने दिलेल्या धडकेत पादचाऱ्याचा मृत्यू झाला. ही घटना बावधन येथील चांदणी चौकाजवळ घडली. या अपघातातील मृताची ओळख पटलेली नाही. मृताच्या उजव्या हातावर ‘समाधान’ असे नाव लिहिलेले आहे. बावधन पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.
भावानेच लावली वखारीला आग
पिंपरी : जुन्या वादाचा राग मनात धरून एका तरुणाने आपल्याच सख्ख्या भावाच्या घरासमोरील वखारीतील लाकडांना आग लावून नुकसान केले. ही घटना चिंचवडमधील इंदिरानगर येथे घडली. या प्रकरणी सचिन सुभाष करडे (रा. चिंचवड) यांनी संत तुकाराम नगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी हनुमान उर्फ दिगंबर सुभाष करडे (रा. चिंचवड) याला अटक केली आहे. फिर्यादी घरात झोपलेले असताना आरोपीने जुन्या वादातून घरासमोरील वखारीतील लाकडी ओंडक्यांना आग लावली. ही आग घरात पसरल्याने मोठे नुकसान झाले.
पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी दोघांना अटक
पिंपरी : बेकायदारित्या पिस्तूल व काडतुसे बाळगणाऱ्या दोघांना पोलिसांच्या मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथकाने अटक केली आहे. ही कारवाई देहूगाव येथील तळ्याचा माथा येथे करण्यात आली. विनायक अंकुश जांभुळकर (रा. विघ्नहर्ता सोसायटी, देहूगाव) आणि विघ्नेश हनुमंत येळवंडे (रा. निघोजे) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. त्यांच्याकडून ५२ हजार रुपये किमतीचे एक पिस्तूल आणि दोन काडतुसे जप्त केली आहेत.
