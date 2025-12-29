सकाळ संवाद
सीयाआरटी समोरील वळण धोकादायक
भोसरीकडून नाशिक फाट्याकडे जाताना किंवा नाशिक फाट्याकडून भोसरीकडे जाताना वाहनांना वळण घेण्यासाठी सीआयआरटी समोर दुभाजक आहे. तेथे कुठलाही सूचना फलक आणि सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित नाही. पुण्याकडून वाहने पुलावरून जोरात येतात. त्यांचा अंदाज न आल्यास रात्रीच्या वेळी मागून येणाऱ्या वाहनांचा मोठा अपघात होऊ शकतो. कमी प्रकाशामुळे इथे छोटे-मोठे अपघात नेहमीच होत असतात. विशेष म्हणजे वाहतूक शाखेची चौकी समोरच आहे. तरीपण त्यांचेही याकडे लक्ष नाही. तरी प्रशासनाने तत्काळ उपाययोजना करावी ही विनंती.
- योगेश अचलारे, भोसरी
-----------
गुडलक कॅफेसमोरील पार्किंगचा त्रास
प्राधिकरण सेक्टर क्रमांक २७ मधील गुडलक कॅफे समोरील पार्किंगमुळे आजूबाजूचे सदनिकाधारक त्रस्त झाले आहेत. कॅफेमध्ये येणारे ग्राहक त्यांची वाहने कशीही लावतात. त्यामुळे येथे राहणाऱ्या नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.
- एक नागरिक
फोटो आयडी - 80698
--------
भोसरीतील नवीन वाहनतळ बंदच
भोसरी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते मॅगझीन चौक या दीड किलोमीटर दरम्यान सकाळी व संध्याकाळी मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत असते. त्यामुळे वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. दोन्ही बाजूला असलेल्या दुकानांमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांच्या वाहनांमुळे कोंडीत भर पडते. दहा मिनिटांचे हे अंतर पार करण्यास अनेकदा ५० मिनिटे लागतात. या पार्श्वभूमीवर पिंपरी चिंचवड महापालिकेने याठिकाणी कै. ज्ञानेश्वर (माऊली दादा) सोपानराव गवळी वाहनतळ उभारले आहे. येथील वाहतूक कोंडीचा अभ्यास करून ते चार मजली बनविले आहे, परंतु ते अद्याप खुले न केल्याने वाहनचालकांची गैरसोय होत आहे. येथे मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रतिनिधी असूनही कुणीच लक्ष देण्यास तयार नाही. मग दाद कोणाकडे मागायची, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
- प्रदीप गायकवाड, नवी सांगवी
फोटो आयडी - 80697
----------
चिंचवड गाव पास केंद्राच्या बाहेर दुर्गंधी
चिंचवड गाव बसस्टॉपवरील पास केंद्राच्या बाहेरील अस्वच्छतेमुळे दुर्गंधी पसरली आहे. रविवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास पास काढण्यासाठी गेलो असताना केंद्राच्या बाहेर अत्यंत घाण दिसली. बाहेरील बाजूस लाइट नाही. सर्वत्र डास आहेत. बसपास केंद्राच्या वर शासकीय कार्यालय आहे. तेथून सांडपाणी खाली पडते. ते खाली उभे असणाऱ्यांच्या अंगावर पडते. त्यामुळे कृपया प्रशासनाने तत्काळ लक्ष घालावे.
- भालचंद्र परब, चिंचवड
फोटो आयडी - 80695
----------
