पिंपरी चिंचवडमध्ये काँग्रेसशी आघाडी नाही
पिंपरी, ता. २९ : पिंपरी चिंचवड शहरात गेल्या निवडणुकांतील अनुभव लक्षात घेता यावेळी काँग्रेस पक्षासोबत कोणतीही आघाडी करणार नसल्याचे स्पष्ट विधान वंचित बहुजन आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रकाश ऊर्फ बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सोमवारी (ता. २९) केले.
मुस्लिम बांधवांसोबत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल जाधव, सर्वजीत बनसोडे, पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष नितीन गवळी, मौलाना अबुबकर आदी उपस्थित होते. आंबेडकर म्हणाले, ‘‘एसआरएबाधित (स्लम रिहॅबिलिटेशन ॲथॉरिटी) झोपडपट्टीवासीयांना प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत महापालिकेकडून दरमहा पंधरा हजार रुपये घरभाडे मिळणे अपेक्षित आहे. या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीने यापूर्वी मोर्चा काढला होता. याशिवाय अन्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांना निवडून द्या.’’
येत्या निवडणुकीत शहरातील जास्तीत जास्त जागांवर वंचित बहुजन आघाडी निवडणूक लढविणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शहरातील सर्वच प्रमुख पक्षांचे प्रमुख नेते बांधकाम व्यावसायिकांचे मित्र असल्याने झोपडपट्टीवासीयांच्या प्रश्नांवर ते जाणीवपूर्वक मौन बाळगतात, असा आरोप करीत, ‘तुम्ही आम्हाला मतदान करा, आम्ही तुमच्या न्याय्य मागण्या पूर्ण करू,’ अशी विनंतीही त्यांनी केली.
