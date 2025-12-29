उमेदवारी निश्चित; एबी फॉर्म बाकी
पिंपरी, ता. २९ ः पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर संभाव्य बंडखोरी टाळण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने सावधगिरी बाळगल्याचे सोमवारी (ता. २९) दिसून आले. पक्षात प्रवेश दिलेल्यांसह निवडून येण्याची क्षमता असलेल्या इच्छुकांची उमेदवारी भाजपने निश्चित केली आहे. त्यातील काहींनी सोमवारी उमेदवारी अर्जही (नामनिर्देशनपत्र) दाखल केले आहेत. मात्र, त्यासोबतचे एबी फॉर्म (अधिकृत उमेदवारी) मंगळवारी (ता. ३०) शेवटच्या दिवशी दाखल करण्याचा संदेश सर्वांना दिल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे.
महापालिकेत ३२ प्रभागांमध्ये १२८ जागा आहेत. भाजपने सर्व जागा लढविण्याची तयारी केली आहे. मात्र, मित्र पक्ष भारतीय रिपब्लिकन पक्षाला (रिपाई - आठवले गट) तीन जागा सोडण्याची तयारी दर्शवली आहे. १२५ पेक्षा जास्त जागा जिंकण्याच्या उद्देशाने २५ पेक्षा जास्त माजी नगरसेवकांना पक्षात प्रवेश दिला आहे. यामध्ये ‘जिंकण्याची क्षमता असलेले’ असा निकष लावला आहे. त्यामुळे गेल्या चार-पाच वर्षांपासून निवडणुकीची तयारी केलेले पक्षातील कार्यकर्ते, पदाधिकारी बंडखोरी करण्याची शक्यता आहे. हा धोका टाळण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांची यादी सोमवारी (ता. २९) सायंकाळपर्यंत जाहीर झालेली नव्हती. मात्र, पक्षात प्रवेश केलेल्यांसह काहींनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यांना एबी फॉर्म दिलेले आहेत, मात्र, ते उमेदवारी अर्जासोबत जोडलेले नाहीत. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी अर्थात मंगळवारी (ता. ३०) ते जोडण्याची सूचना अनेकांना आली आहे. दुपारी दोन पूर्वी एबी फॉर्म जोडणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, अगोदर उमेदवारी अर्ज आणि नंतर एबी फॉर्म जोडला तर ग्राह्य धरले जाते का, असे एका निवडणूक अधिकाऱ्यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या वेळेपर्यंत (मंगळवार, दुपारी २ वाजेपर्यंत) एबी फॉर्म जोडणे आवश्यक आहे.’’
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.