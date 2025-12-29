महाविकास आघाडीत चार पक्ष?
पिंपरी, ता. २९ ः उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी (ता. २८) तळवडे येथील प्रचारसभेत तुतारी आणि घड्याळ एकत्र निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे महाविकास आघाडीतून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष बाहेर पडला आहे. आता काँग्रेसही बाहेर पडण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरु आहे.काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातही प्रभाग क्रमांक २२ वरून घासाघीस सुरु असून अंतिम निर्णय सोमवारी (ता. २९) रात्री उशिरा होणार आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरात महाविकास आघाडीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, काँग्रेस, मनसे व राष्ट्रीय समाज पक्ष अशी एकत्र आघाडी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
महापालिका निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले आहे. शहरातील सर्वच प्रमुख पक्षांची जागावाटपाबाबत खलबते सुरु आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी अवघा एक दिवस राहिला आहे. मात्र सर्वच राजकीय पक्षांनी ‘तिकिटा’चे पत्ते गुलदस्त्यात ठेवले आहेत. त्यामुळे सोमवारी सायंकाळपर्यंत महापालिका निवडणुकीसाठी आघाडी आणि युतीबाबातचे चित्र स्पष्ट झाले नव्हते.
---
महाविकास आघाडीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, काँग्रेस, मनसे व राष्ट्रीय समाज पक्ष अशी एकत्र आघाडी होणार आहे. काँग्रेसबरेाबर प्रभाग क्रमांक २२ वरून चर्चा सुरु आहे. सोमवारी (ता. २९) रात्री उशिरा निर्णय होईल.
- ॲड. गौतम चाबुकस्वार, जिल्हा प्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.