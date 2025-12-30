समाज माध्यमांद्वारे आचारसंहितेचा फज्जा?
अश्विनी पवार ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ३० ः महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजल्यानंतर राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे. मात्र, समाज माध्यमांच्या (सोशल मीडिया) विविध व्यासपीठावरून मात्र आचारसंहितेच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होताना दिसत आहे. फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम आणि ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) यासारख्या माध्यमांवर प्रचाराचे व्हिडिओ, रिल्स पोस्ट करण्यापूर्वी त्याची परवानगी निवडणूक विभागाकडून घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कोणत्याही परवानगीशिवाय सर्रास उमेदवारांचा सोशल मीडियाद्वारे प्रचार सुरू झाला आहे.
मतदारांपर्यंत पोचण्यासाठी ‘सोशल मीडिया’ हे सर्वात जास्त प्रभावी माध्यम ठरले आहे. त्यामुळे निवडणूक जाहीर होण्याच्या आधीपासूनच इच्छुकांनी आपल्या कामाचे व्हिडिओ, ‘रिल्स व्हायरल’ करण्याचा धडाका लावला होता. मात्र, निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता लागू झाली. या काळात सोशल मीडियाद्वारे प्रचार करण्यापूर्वी प्रमाण व संनियंत्रण समितीकडे अर्ज करणे अनिवार्य करण्यात आले. या अर्जाद्वारे संबंधित व्हिडिओ समितीला पाठवून समितीने त्यात सुचविलेले बदल करूनच तो समाजमाध्यमांवर अपलोड करणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्या असे होताना दिसत नाही.
निवडणूक वेळापत्रकानुसार मंगळवारी (ता.३०) अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस होता. या शेवटच्या दिवसापर्यंत उमेदवारी कोणाला मिळणार? युती किंवा आघाडी होणार का? एबी फॉर्म मिळणार का? हा तिढा सुरू होता. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरून आपला प्रचारही सुरू केला. त्यामुळे या उमेदवारांनी सोशल मीडियावरील आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट आहे.
निवडणूक विभागाकडून लक्ष
- निवडणूक विभागाकडून सोशल मीडियावर लक्ष ठेवण्यासाठी समिती
- इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हॉटस् ॲप, एक्स यावर लक्ष
- व्हिडिओ पोस्ट करण्यापूर्वी संबंधित समितीकडून परवानगी घेणे गरजेचे
- व्हिडिओमधील मजकूर आक्षेपार्ह आढळल्यास आचारसंहिता कक्षाकडून कारवाई
- सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची माहिती देणे गरजेचे
- उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यावर ही माहिती मागवली जाणार
‘निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर आम्ही एक समिती स्थापन करून त्याद्वारे सर्वच माध्यमांवर लक्ष ठेऊन आहोत. अजून अनेक जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले नाहीत. मात्र, जेव्हा अंतिम उमेदवारी जाहीर होईल तेव्हा त्या उमेदवाराने व्हायरल प्रचार साहित्याची माहिती आम्ही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे देऊ. सोशल मीडियावर केल्या जाणाऱ्या खर्चाची माहिती उमेदवाराने देणे आवश्यक आहे.’
- तृप्ती सांडभोर, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिका
