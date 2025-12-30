सोमाटण्यात महामार्गालगत कचऱ्याचे ढीग
सोमाटणे, ता. ३० : येथील पुणे-मुंबई महामार्गालगत कचरा टाकला जात असल्याने रस्त्याच्या कडेला कचऱ्याचे ढीग साचले असून, त्यामुळे परिसरात प्रदूषणाचा धोका वाढला आहे.
गाव व परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी सोमाटणे ग्रामपंचायतीकडून घंटागाडीची नियमित व प्रभावी सेवा सुरू असतानाही अनेक हॉटेल चालक, भाजी-फळे विक्रेते आणि काही व्यावसायिक या सुविधेकडे दुर्लक्ष करत आहेत. हॉटेलमधील उरलेले अन्न, शिळे खाद्यपदार्थ, भाजी-फळांचा टाकाऊ कचरा, प्लॅस्टिकच्या बाटल्या तसेच फळांच्या साली हा सर्व कचरा पुणे-मुंबई महामार्गालगत टाकला जात आहे.
या कचऱ्यामुळे रस्त्याच्या कडेला मोठे ढीग साचले असून, त्यातील अन्नपदार्थ कुजल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. या कचऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात घरमाश्या वाढत असून, त्यामुळे संसर्गजन्य रोग पसरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यातच रस्त्यालगत अतिक्रमण करून उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत भाजी मंडईतील टाकाऊ कचऱ्याची भर पडत आहे. येथील कचरादेखिल महामार्गालगत टाकला जात असल्याने दुर्गंधी दूरपर्यंत पसरत आहे. याचा सर्वाधिक त्रास महामार्गाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना सहन करावा लागत आहे. कचऱ्यामुळे हवेचे प्रदूषण वाढून विविध आजारांचा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच प्लॅस्टिक पिशव्यांमधील कुजलेले अन्न मोकाट जनावरे व कुत्री खात असल्याने त्यांच्या आरोग्याचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे.
या कुजलेल्या कचऱ्यामुळे पसरणाऱ्या आजारांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी महामार्गालगतचा सर्व कचरा तातडीने हटवावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सिकंदर घोडके यांनी केली आहे.
PNE25V80923
