लग्न सोहळ्याचे बार, तेथे आयते मतदार
पिंपरी, ता. ३० : महापालिका निवडणुकीसाठी राज्य पातळीवरील नेत्यांच्या सभांबरोबर रोड शो, दुचाकी रॅली, पदयात्रा, कॉर्नर सभा, वैयक्तिक गाठीभेटींच्या आयोजनामुळे प्रचाराला जोर येत आहे. एकाच ठिकाणी शेकडो नागरिकांसमोर प्रचारासाठी आयते व्यासपीठ उपलब्ध होत आहे. राजकीय नेतेमंडळी लग्न समारंभांसह विविध कार्यक्रमांना भेटी देण्याची संधी साधत असल्याचे दिसून येत आहेत.
सर्वच उमेदवारांचे कार्यकर्ते त्यांना लग्न समारंभास उपस्थित राहण्यासाठी आग्रह करत आहेत. कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाखातर निवडणुकांच्या तोंडावर सर्वच पक्षांतील नेतेमंडळी सर्वसामान्यांच्या लग्नसोहळ्यासाठी हजेरी लावत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे शुभेच्छा घ्या आणि मला मतदानरूपी आशीर्वाद द्या, असे साकडे हे उमेदवार या सोहळ्यात मतदारांना घालताना दिसत आहेत. यावर्षी डिसेंबर महिन्यात लग्न समारंभासाठी आणि पुजेसाठी प्रत्येकी पाच मूहूर्त होते. तर जानेवारी २०२६ मध्ये लग्नाचे पाच आणि पुजेचे चार मुहूर्त आहेत. मूहूर्त कमी असल्याने एकाच दिवशी अनेक ठिकाणी विवाह सोहळे होत आहेत. त्यामुळे नेतेमंडळींची जास्तीत जास्त ठिकाणी हजेरी लावण्यासाठी लगबग पाहावयास मिळत आहे. साखरपुडा, हळदी आणि लग्नसमारंभाला हजेरी लावताना मात्र नेत्यांची धांदल उडत आहे.
लग्नसमारंभासाठी मुहूर्त किती ?
यंदा लग्नसमारंभासाठी डिसेंबर महिन्यात चार, पाच, सहा आणि १५ आणि १६ डिसेंबर रोजी मुहूर्त होते. जानेवारीत १४, २३, २५ आणि २८ हे चार मुहूर्त आहेत. पण, निवडणुकीअगोदर एकच मुहूर्त असल्याने लग्नसमारंभात प्रचार करण्यासाठी केवळ एकच दिवस मिळणार आहेत.
मतदानरुपी आशीर्वाद देण्याची साद
एरवी वधू-वरांना आशीर्वाद देताना त्यांच्या सुखसमाधानाबद्दल बोलणारी नेतेमंडळी आता मात्र वधू-वरांना शुभेच्छा देताना स्वतःसाठी मतदानरूपी आशीर्वाद देण्याची साद घालत आहेत. वधू-वराने कसे आयुष्य जगावे, यापेक्षा आम्ही निवडून आल्यावर कोणती विकासकामे करणार हे सांगण्यातच धन्यता मानत आहेत. तर, निवडणुकीत एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले उमेदवार लग्नसमारंभात मात्र समोरासमोर येत आहेत.
