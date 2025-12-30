‘थर्टी फर्स्ट’चा जल्लोष करा, पण अनुचित प्रकार टाळून
पिंपरी, ता. ३० : नववर्ष स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर शहरासह परिसरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी म्हणून पोलिस प्रशासनाने कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे. ३१ डिसेंबरच्या रात्री संभाव्य गोंधळ, अपघात व अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिसांनी नियोजन केले आहे. त्यामुळे ‘थर्टी फर्स्ट’चा जल्लोष करा, पण अनुचित प्रकार टाळा, असेच पोलिस प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
शहरातील प्रमुख चौक, गर्दीची ठिकाणे तसेच शहराच्या प्रवेशद्वारांवर मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी नाकाबंदी करण्यात येणार आहे. तेथे वाहनांची कसून तपासणी केली जाणार आहे. मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी २६ ब्रेथ ॲनलायझर मशिनद्वारे तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाईसह वाहन जप्तीचीही कारवाई होणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विशेष पथके तैनात करण्यात आली असून रात्री उशिरापर्यंत गस्त वाढविण्यात आली आहे. हुल्लडबाजी, सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान, ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांवरही पोलिसांची करडी नजर राहणार आहे.
दरम्यान, हॉटेल मालक व चालकांची पोलिस ठाणे स्तरावर बैठकही घेण्यात आली आहे. यामध्ये हॉटेल वेळेत बंद करून दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्याबाबतच्या सूचना यामध्ये देण्यात आल्या. नागरिकांनी नववर्ष आनंदात साजरे करताना कायद्याचे पालन करावे, मद्यपान करून वाहन चालवू नये व पोलिस प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.
ठिकठिकाणी नाकाबंदी
निगडीतील भक्ती-शक्ती चौक, लोकमान्य टिळक चौक, भेळ चौक, देहूरोडमधील सेंट्रल चौक, तळवडेतील कॅनबे चौक, पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, आकुर्डीतील खंडोबा माळ चौक, कासारवाडीतील नाशिक फाटा चौक, चिंचवडमधील चापेकर चौक, डांगे चौक, काळेवाडी फाटा, भोसरीतील लांडेवाडी चौक, गावठाण, मोशीगाव चौक, भारतमाता चौक, चाकण चौक यासह रावेत, वाकड, पुनावळे, रहाटणी, थेरगाव, जुनी सांगवी, नवी सांगवी, पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, दापोडी, दिघी आदी भागातही पोलिसांची नाकाबंदी असणार आहे.
असा असेल बंदोबस्त
पोलिस उपायुक्त - ५
सहायक पोलिस आयुक्त -९
पोलिस निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, उपनिरीक्षक १७९
अंमलदार - १ हजार ३८५
