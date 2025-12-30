कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर युवकांनी प्रगतीसाठी करावा
पिंपरी, ता. ३० ः ‘युवकांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर आपल्या प्रगतीसाठी करावा,’ असे आग्रही प्रतिपादन आयुक्त महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी केले.
निगडीतील ग. दि. माडगुळकर नाट्यगृहात आयोजित राज्यस्तरीय युवा महोत्सवाचे उद्घाटन करताना त्या बोलत होत्या. यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, सहायक संचालक मिलिंद दीक्षित, चंद्रशेखर साखरे, अर्जुन पुरस्कार विजेते गोपाल देवांग, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता अर्णव महर्षी, अभिनेत्री ईशा केसकर व अभिनेता अक्षय टांकसाळे आदी उपस्थित होते.
शीतल तेली-उगले म्हणाल्या, ‘‘युवा महोत्सव म्हणजे केवळ स्पर्धांचे आयोजन नव्हे, तर युवक-युवतींना विविध क्षेत्रांत आपले नेतृत्वगुण सिद्ध करण्याचे सशक्त व्यासपीठ आहे. युवकांचा सर्वांगिण विकास साधणे, भारतीय संस्कृती व परंपरांचे जतन करणे, युवकांमधील सुप्त गुणांना वाव देणे तसेच राष्ट्रीय एकात्मता अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाच्या वतीने युवक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते.’’
ईशा केसकर म्हणाल्या, ‘‘क्षेत्र कोणतेही असो मात्र त्यात यशस्वी होण्यासाठी सातत्य टिकवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.’’
एक जानेवारीपर्यंत चालणाऱ्या महोत्सवात पुणे, कोल्हापूर, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती, नाशिक आणि मुंबई या विभागांतून १५ ते १९ या वयोगटातील ३१२ युवक-युवती सहभागी झाले आहेत. महोत्सवात लोकगीत, लोकनृत्य, कथा लेखन, चित्रकला, वक्तृत्व आणि काव्यलेखन अशा विविध कलाप्रकारांमध्ये समावेश आहे. विजेते संघ जानेवारीत दिल्ली येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतील.
उद्घाटन प्रसंगी पोवाडा, लावणी या लोककलांना स्पर्धकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. ‘गड आला पण सिंह गेला’ या पोवाड्याच्यावेळी प्रेक्षकांनी उभे राहून टाळ्यांचा कडकडाट केला. पुणे विभागाचे क्रीडा उपसंचालक युवराज नाईक यांनी प्रास्ताविक केले. जिल्हा क्रीडा अधिकारी जगन्नाथ लकडे यांनी आभार मानले. शोभा कुलकर्णी यांनी अक्षय मोरे यांनी सूत्रसंचालन केले.
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.