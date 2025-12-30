नवीन वर्षाचा आरंभ रक्तदानाने
पिंपरी, ता. ३० : नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी कोणी पर्यटनाला जाते, तर कोणी रात्री पार्टीचे आयोजन करतात. काहीजण सहकुटुंब देवदर्शनालाही जातात. मात्र, चिंचवड येथील श्री शंकर महाराज सेवा मंडळाच्या वतीने दरवर्षी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच ३१ डिसेंबरला रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले जाते. गेल्या ४८ वर्षांपासून हा उपक्रम राबवला जात आहे. या वर्षीही चिंचवड येथील चापेकर चौकाजवळ शांतिबन सोसायटीजवळ सायंकाळी ७ ते रात्री १२ वाजेपर्यंत हे रक्तदान शिबिर होणार आहे.
साधारणपणे ३१ डिसेंबरची रात्र मद्यप्राशन व पार्टी करून तसेच हॉटेलिंगसाठी भरमसाठ खर्च करून साजरी केली जाते. मद्यधुंद अवस्थेत काही तरुण वाहन वेगात चालवतात. काही वेळा दुर्घटनाही घडतात. त्यामुळे पोलिस यंत्रणेवर मोठा ताण येतो. मात्र, नवीन वर्षाचे स्वागत हे उत्तमपणे करण्यात यावे, यासाठी रक्तदान शिबिरासोबतच यावेळी मसाला दूध व जिलेबी वाटपही करण्यात येणार आहे. तसेच रात्री बारा वाजता गणेशाची आरती व शिववंदना असा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. हे रक्तदान शिबिर व त्यानंतरच्या कार्यक्रमात नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
