‘अनेकांनी केले पक्षांतर’ बातमीला जोड देणे
- निगडी-प्राधिकरण प्रभाग क्रमांक १५ मध्ये शिवसनेच्या महिला शहर संघटिका सरिता साने यांनी आज ऐनवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला व अर्ज दाखल केला.
- मोशी-जाधववाडी-बोऱ्हाडेवाडी प्रभाग क्रमांक २ मध्ये भाजपचे माजी नगरसेवक लक्ष्मण साने यांनी आज ऐनवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला व अर्ज दाखल केला.
- विजयनगर-भाटनगर-पिंपरी कॅम्प प्रभाग क्रमांक १९ मध्ये भाजपच्या माजी नगरसेविका कोमल मेवाणी यांचे पती दीपक मेवाणी यांनी आज ऐनवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला व अर्ज दाखल केला.
- विजयनगर-भाटनगर-पिंपरी कॅम्प प्रभाग क्रमांक १९ मध्ये भाजपचे धनराज आसवाणी यांच्या पत्नी माजी नगरसेविका सविता आसवाणी यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला व अर्ज दाखल केला.
- पिंपळे निलख-विशालनगर-कस्पटेवस्ती प्रभाग क्रमांक २६ मध्ये भाजपचे शहर उपाध्यक्ष गणेश कस्पटे यांनी आज ऐनवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षामध्ये प्रवेश केला व अर्ज दाखल केला.
