पिंपरीत बंडखोरी टाळण्यासाठी सर्वच पक्षांची कसरत

पिंपरी, ता. ३० ः राज्यात व केंद्रात सत्तेवर असलेली महायुती आणि विरोधात असलेली महाविकास आघाडी पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी फुटली. त्यामुळे नवीनच समीकरणे शहरात निर्माण झाले असून शिवसेना, काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, आम आदमी पक्ष स्वतंत्र लढणार आहेत. मात्र, भारतीय जनता पक्ष १२८ पैकी १२३ जागांवर लढणार असून त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाला (आठवले) पाच जागा सोडल्या आहेत. या व्यतिरिक्त कोणत्याही पक्षाला सर्व जागांवर उमेदवार देता आले नाहीत. मात्र, बंडखोरी टाळण्यासाठी व संभाव्य गणिते बिघडू नयेत, यासाठी कोणत्याही पक्षाने उमेदवारांची यादी जाहीर न करता ऐनवेळी ए-बी फॉर्म दिले आहेत. त्यामुळे सर्वांची तारांबळ उडाली. धावपळ करत सर्वांनी वेळेत अर्ज दाखल केले.
निवडणुकीच्या अनुषंगाने भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी स्वतंत्र लढण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर शिवसेना व भाजप यांची युती होईल, असे वाटत असताना अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या क्षणी त्यांचीही युती तुटली. राष्ट्रवादी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष एकत्रितपणे अनुक्रमे ११० व १४ जागांवर लढणार आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे-महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना-राष्ट्रीय समाज पक्ष अशी नवी आघाडी तयार झाली असून त्यांच्यात अनुक्रमे ५९, १७ व २ असे जागा वाटप झाले. आम आदमी पक्ष पहिल्यांदाच महापालिका निवडणूक लढत असून त्यांनी ३५ जागांवर उमेदवारी दिली आहे. काँग्रेस व शिवसेना स्वतंत्र लढत असून त्यांनी अनुक्रमे ५८ व ७० जागांवर त्यांनी उमेदवार उभे केले आहेत. एमआयएम पक्षाने एकही उमेदवार उभा केला नाही.
एबी फॉर्म उशिरा; अर्ज नाकारला
महापालिका प्रभाग २४ साठी शिवसेनेच्या रूपाली गुजर, निशा प्रभू आणि भाजपचे गणेश गुजर, करिष्मा गुजर व शालिनी गुजर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. मात्र, त्यासोबत एबी फॉर्म जोडलेले नव्हते. मंगळवारी ते एबी फॉर्म घेऊन निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयात गेले. मात्र, वेळे संपल्याचे कारण देत अधिकाऱ्यांनी त्यांचे अर्ज स्वीकारले नाहीत. यामुळे कार्यालयात काही काळ गोंधळ निर्माण झाला. त्यामुळे महापालिका आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी श्रावण हर्डीकर कार्यालयात गेले. त्यांनी स्पष्ट केले की, बुधवारी (ता. ३१) अर्जांची पडताळणी करताना सीसीटीव्ही फुटेज व इतर पुरावे तपासले जातील. उमेदवार वेळेत आले असल्याचे सिद्ध झाल्यास अर्ज स्वीकारले जातील अन्यथा नाकारले जातील.
शेवटच्या क्षणी युती फिसकटली : खासदार बारणे
शिवसेना नेते तथा खासदार श्रीरंग बारणे यांनी सांगितले की, भाजप-शिवसेना युती करण्यासाठी मी स्वतः प्रयत्नशील होतो. आम्ही २९ जागांची मागणी केली होती. ती नंतर १६ वर, नंतर १३ वर आणि शेवटी ११ वर आली. दोन जागांवर मैत्रीपूर्ण लढतीचा प्रसंग येत होता. आम्ही ते नाकारले. त्या बदल्यात शहरप्रमुख नीलेश तरस यांना जागा द्यावी, अशी मागणी केली. शेवटी मी १० जागांसाठी तयारी दर्शवली होती. राज्यात व देशात आम्ही एकत्र काम करीत आहोत. आमचे नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तोडगा काढतील, असे मी म्हटले होते. शिंदे व मी स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोललो. युती व्हावी, अशी सर्व वरिष्ठ नेत्यांची इच्छा होती. स्थानिक नेत्यांनी चर्चेला प्रतिसाद न दिल्याने मार्ग निघाला नाही. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात युती फिसकटली. स्थानिक कार्यकर्त्यांना स्थान मिळावे, अशी त्यांची इच्छा होती. शेवटी दोन तासांत ७०-७५ ए-बी फॉर्म वाटून कार्यकर्त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राष्ट्रीय समाज पक्ष अशा तीन पक्षांनी मिळून महापालिका निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही ताकदीचे उमेदवार देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
- ॲड. गौतम चाबुकस्वार, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
पक्षनिहाय स्थिती -
- काँग्रेसला सहा प्रभागांत एकही उमेदवार देता आला नाही. ११ प्रभागांत प्रत्येकी एक उमेदवार, दोन प्रभागांत प्रत्येकी दोन, नऊ प्रभागांत प्रत्येकी तीन उमेदवार आणि चार प्रभागांत प्रत्येकी चार
उमेदवार देता आले आहेत.
- शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला पाच प्रभागांत एकही उमेदवार देता आला नाही. नऊ प्रभागांत प्रत्येकी एक उमेदवार, आठ प्रभागांत प्रत्येकी दोन, आठ प्रभागांत प्रत्येकी तीन आणि दोन प्रभागांत प्रत्येकी चार उमेदवार देता आले.
- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला ११ प्रभागांत प्रत्येकी एक आणि दोन प्रभागांत प्रत्येकी तीन उमेदवार देता आले. तर इतर प्रभागांत एकही उमेदवार देता आला नाही.
