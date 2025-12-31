मतदान जनजागृतीसाठी विविध ठिकाणी कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ३१ ः महापालिकेच्यावतीने मतदारांना मतदान करण्यास प्रोत्साहन देण्याकरिता विविध ठिकाणी मतदान जनजागृती कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. यामध्ये मतदार स्लीप वाटप, मतदार प्रतिज्ञा घेणे, पथनाट्ये, लोकशाही विषयक रांगोळी स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा राबवून तसेच मतदान माहिती पत्रक वाटप करून जनजागृती करण्यात येत आहे.
इंद्रायणी वृद्धाश्रम व विकास अनाथ आश्रम येथे महापालिकेच्या ‘फ’ प्रभाग कार्यालयामार्फत १५ जानेवारी रोजी मतदान करून लोकशाहीचा उत्सव साजरा करावा, असे आवाहन करण्यात आले. यावेळी ‘चला मतदान करु या’ हा कार्यक्रम घेण्यात आला. यावेळी निवडणूक पर्यवेक्षक अमोल फुंदे, स्वीप अधिकारी पांडुरंग घुगे, दिनेश जगताप, स्वीप सहायक रवींद्र बोरकर, गव्हाणे धनंजय, सारिका गहाळ आणि दीपाली बिरारे यांच्यासह वृद्धाश्रम प्रमुख माऊली हरकळ उपस्थित होते.
