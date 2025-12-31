राजकीय पक्षांकडून प्रचारासाठी ‘रेकॉर्डिंग कॉल’
पिंपरी, ता. ३१ : महापालिका निवडणूक मतदानास काही दिवस राहिल्याने प्रचार वेगाने सुरू झाला आहे. जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून प्रचार यंत्रणेत नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर होताना दिसून येत आहे. आता मतदारांना फोन करून रेकॉर्डिंग संदेशाद्वारे उमेदवाराचे नाव, प्रभाग क्रमांक, निवडणूक चिन्ह, निवडणूक दिवस आदी बाबींची माहिती दिली जात आहे. त्यामुळे एकाच वेळी फोनद्वारे हजारो मतदारांपर्यंत माहिती पोहोचत आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरात ३२ प्रभागांत १२८ जागेसांठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. मतदानाला अवघे काही दिवस राहिले असल्याने उमेदवारांकडून सभांबरोबर रोड शो, दुचाकी रॅली, पदयात्रा, कॉर्नर सभा, वैयक्तिक गाठीभेटींच्या आयोजनामुळे प्रचाराला जोर येत आहे. राजकीय पक्षांकडून पारंपरिक प्रचार यंत्रणाबरोबरच सोशल मीडियाचाही प्रभावी वापर होत आहे. एकाच वेळी जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी थेट फोन कॉलचा वापर होत आहे. मतदारांना फोन करून रेकॉर्डेड कॉलद्वारे मतदारसंघात होणाऱ्या सभांचे स्थळ, वेळ, प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती, निवडणूक चिन्ह आणि इतर माहिती दिली जात आहे. या फोन कॉल्ससाठी लॅंडलाइन क्रमांकाचा वापर न करता मोबाइल क्रमाकांचा वापर केला जात आहे. प्रभागातील सर्वच नागरिकांना हे फोन कॉल केले जात आहेत. प्रभागातील बहुतांश इच्छुकांकडून या माध्यमाचा वापर केला जात आहे. पण, दिवसातून पाच ते सहा फोन कॉल येत असल्यामुळे मतदारांबरोबरच मतदार नसलेल्या नागरिकांना मनस्ताप होत आहे.
‘रॅप साँग’वर भर
पूर्वी हाताने रंगवलेले बॅनर, सायकल, बैलगाडीवरून प्रचार केला जात होता. आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून इंटरनेट, इंस्टाग्राम, व्हॉट्स ॲप, एक्स, फेसबुक आदी सोशल मीडियाचा वापर केला जात आहे. काहींनी तर ‘रॅप साँग’द्वारे प्रचारावर भर दिला आहे. निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या गाण्यांचाही वापर होत आहे.
PNE25V81364
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.