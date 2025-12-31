‘पीएमआरडीए’त शुकशुकाट
पिंपरी, ता. ३१ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात सध्या महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शुकशुकाट आहे. पीएमआरडीएच्या वतीने दोन वरिष्ठ अधिकारी आणि तब्बल ६१ कर्मचारी महापालिका निवडणूक कामासाठी नियुक्त करण्यात आल्याने कार्यालयीन कामकाजावर त्याचा थेट परिणाम होत आहे. निवडणुका पारदर्शक आणि सुरळीत पार पडाव्यात यासाठी विविध विभागांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यात पीएमआरडीएतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. मतदान केंद्र व्यवस्थापन, मतदार यादी अद्ययावत करणे, निवडणूक साहित्य वितरण, निवडणूक निरीक्षण यासारख्या जबाबदाऱ्या या कर्मचाऱ्यांवर सोपवण्यात आल्या आहेत. निवडणुका संपल्यानंतर अधिकारी आणि कर्मचारी पुन्हा मूळ पदावर रुजू झाल्यावर कामकाज पूर्वपदावर येईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
