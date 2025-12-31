उमेदवारी नाकारण्यासाठी काहींचे ‘लॉबिईंग’
पिंपरी, ता. ३१ : भाजपमधील नामदेव ढाके यांनी अंतर्गत लॉबिईंग केल्यामुळे आपली उमेदवारी जाणीवपूर्वक कापण्यात आली, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रभाग क्रमांक १७ चे उमेदवार शेखर चिंचवडे यांनी केला.
चिंचवड येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, मी निवडून आलो तर त्यांना राजकीयदृष्ट्या घातक ठरेल, म्हणून हे केले. पक्षात १८ वर्षे काम करूनही दिलेला शब्द पाळला नसल्याची खंतही वाटते. या वेळी भाऊसाहेब भोईर, निषा आडसूळ, शोभा वाल्हेकर आदी उपस्थित होते.
चिंचवडे म्हणाले की, पक्षातील नेत्यांनी दिलेला उमेदवारीचा शब्द न पाळल्याने भाजप सोडण्याचा निर्णय घेतला. २००३ ते २०१७ या काळात दिवंगत माजी आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्यासोबत काम करताना कोणतेही पद मागितले नाही. पक्ष तळागाळात पोचवण्यासाठी १८ वर्षे प्रामाणिकपणे काम केले. तरीही मला उमेदवारी नाकारण्यात आली. २०१७ मध्ये लक्ष्मण जगताप यांच्या सांगण्यावरून स्वतः निवडणूक न लढवता पत्नी करुणा चिंचवडे यांना उमेदवारी दिली. पुढे मला संधी दिली जाईल, असा शब्द देण्यात आला होता. मात्र तो पाळला गेला नाही.
दरम्यान, भाजपचा राजीनामा दिल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्वरित उमेदवारी दिल्याचे सांगत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले.
यावेळी भाऊसाहेब भोईर यांनीही भाजपवर टीका केली. अजित पवार यांचे नेतृत्व नसल्याने शहरात भ्रष्ट कारभार वाढला असून महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी उल्लेखनीय काम केले नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. चिंचवडे आल्याने पॅनेलची ताकद आणखी वाढल्याचेही त्यांनी सांगितले.
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.