चालकांना प्रत्येक क्लाससाठी वेगळी अपॉइंटमेंट बंधनकारक
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ३१ ः वाहनचालकांना नवीन वर्षापासून अनुज्ञप्ती चाचणीसाठी प्रत्येक क्लाससाठी वेगवेगळी अपॉइंटमेंट घ्यावी लागणार आहे. अनुज्ञप्ती प्रदान करण्यापूर्वी घेतली जाणारी वाहन चालविण्याची चाचणी अधिक गुणवत्तापूर्ण व्हावी म्हणून पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) हा निर्णय घेतला आहे.
रस्ता सुरक्षा धोरणाच्या माध्यमातून रस्ते अपघातामुळे होणारी मृतांची संख्या व जीवितहानी मोठ्या प्रमाणात टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये पक्की अनुज्ञप्ती चाचणी घेण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता येण्यासाठी परिवहन विभागाने नुकतीच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केले आहेत. यामध्ये रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीने गुणवत्तायुक्त व कौशल्यपूर्ण चालक तयार करण्याच्या हेतुने प्रत्येक अर्जदाराची चाचणी ही केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ मधील नियम १५ नुसार काटेकोरपणे घेण्यात यावी. या नियमातील सर्व तरतुदींचे पालन करूनच चाचणी घ्यावी, असेही निर्देश आहेत. तसेच दररोज होणाऱ्या चाचण्यांवरही मर्यादा घालण्यात आली आहे.
दृष्टिक्षेपात
- सेवा हमी कायद्यांतर्गत दिलेल्या विहित मुदतीत अर्जाची कार्यवाही करण्यात यावी अन्यथा दंडात्मक कारवाईस संबंधित अधिकारी पात्र असतील
- अनुज्ञप्ती चाचणी रस्ता सुरक्षेच्यादृष्टीने गुणवत्तापूर्वक होण्यासाठी ट्रॅकची निर्मिती करावी व आवश्यक ती कार्यवाही करावी
- पक्की अनुज्ञप्ती चाचणी घेतल्या जाणाऱ्या ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करावी
- ड्रायव्हिंग स्कुलमार्फत येणाऱ्या उमेदवाराची चाचणी संबंधित स्कूलच्या वाहनावर घ्यावी
- चाचणीपूर्वी वाहनाच्या कागदपत्रांची वैध असल्याची खात्री करून त्याची नोंद नोंदवहीमध्ये करण्यात यावी
- पक्क्या अनुज्ञप्तीच्या चाचणीमध्ये अनुत्तीर्ण होणाऱ्या अर्जदारांच्या टक्केवारीचे प्रमाण १० टक्क्यापेक्षा कमी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याकडून पुनर्विलोकन करण्यात यावे
-----
