बंडखोरी टाळण्यासाठीची खेळी अंगलट
पिंपरी, ता. ३१ : महापालिका निवडणुकीत बंडखोरी टाळण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत अर्थात मंगळवारी (ता.३०) दुपारी तीन वाजेपर्यंत उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली नव्हती. थेट ए-बी फॉर्म वाटप करून अर्ज दाखल केले. शिवाय, बुधवारी (ता.३१) अर्ज छाननीच्या दिवशी रात्री नऊ वाजेपर्यंतही यादी प्रसिद्ध करण्याचे टाळले. अर्जांची छाननीही मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. त्यामुळे भाजपने नक्की उमेदवारी कोणाला दिली, याबाबतचा ‘सस्पेन्स’ कायम होता. हीच खेळी त्यांच्या अंगलट आल्याचे प्रभाग २४ मध्ये दिसून आले. कारण, वेळ संपल्याचे कारण देत तीनही उमेदवारांचे ए-बी फॉर्म स्वीकारण्यास अधिकाऱ्यांनी नकार दिला होता.
राज्य व केंद्र सरकारमध्ये महायुती म्हणून एकत्र असलेले भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणूक स्वतंत्र लढत आहेत. भाजपने केवळ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (रिपाइं आठवले) सोबत घेऊन पाच जागा त्यांना दिल्या, तर १२३ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. शिवाय, रिपाइंला स्वतंत्र चिन्ह नसल्याने चारही उमेदवार भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढणार आहेत. तसेच, अन्य ठिकाणी एका जागेसाठी तीन-तीन, चार-चार अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यांतील अधिकृत उमेदवारी नक्की कोणाला (ए-बी फॉर्म) याबाबत मंगळवारी रात्री नऊ वाजेपर्यंत कोणाला कळू दिले नाही. दुसरा मित्रपक्ष शिवसेनेसोबतची युती दोन जागांवर समझोता न झाल्याने उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अंतिम मुदतीच्या अवघे काही मिनिटे अगोदर तुटली. त्यामुळे शिवसेनेने स्वतंत्रपणे ७० जागांवर उमेदवार उभे केले.
‘राष्ट्रवादीं’ची आघाडी
राष्ट्रवादी काँग्रेसने राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षासोबत आघाडी केली आहे. राष्ट्रवादीने ११० आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने १८ जागांवर लढण्याचे ठरले होते. मात्र, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने केवळ १४ जणांचा एबी फॉर्म दिले होते. मात्र, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने ११० ऐवजी १२४ जागांवर उमेदवार दिले आहेत. केवळ चार जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला सोडल्या आहेत. मात्र, अन्य १० जागांवरही त्यांनी उमेदवार उभे केल्याचे सांगितले जात असल्याने त्या ठिकाणी मैत्रिपूर्ण लढत होते की, कोणी माघार घेते हे अर्ज माघारीनंतरच कळेल. दरम्यान, राष्ट्रवादीने बुधवारी सायंकाळी यादी जाहीर केली.
