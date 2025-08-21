वेगवेगळ्या कारवायांत पाच गुन्हेगारांना अटक
पिंपरी, ता. २१ : पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी वेगवेगळ्या कारवायांत पाच आरोपींकडून सहा पिस्तुले जप्त केली. गुन्हे शाखा युनिट दोनच्या पथकाने देहूरोडमधील एमबी कॅम्प येथे अरुण धर्मदेव शर्मा (वय २१, रा. बापदेव कॉलनी, एम. बी. कॅम्प, देहूरोड) याला अटक केली. त्याच्याकडून ५० हजार रुपये किमतीचे एक पिस्तूल आणि एक काडतूस जप्त करण्यात आले. दापोडीतील दापोडी-सांगवी संगम क्रॉस रोडवर गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने राहुल संजय सरोदे (वय २३, रा. एसटी कॉलनी, जुनी सांगवी) याला अटक करून त्याच्याकडून ५० हजर रुपये किमतीचे एक पिस्तूल जप्त केले.
घोरावडेश्वर डोंगराच्या पायथ्याजवळ तळेगाव दाभाडे पोलिसांनी सोहम सागर शिंदे (वय २१, रा. नवघणे वस्ती, जांभुळगाव, मावळ) याला अटक केली. त्याच्याकडून ७१ हजर रुपये किमतीची दोन पिस्तुले आणि दोन जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली.
महाळुंगे एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील येलवाडी गावात गुन्हे शाखा युनिट तीनच्या पथकाने जितेंद्र राम धुमाळ (वय ४०) याला अटक केली. त्याच्याकडून ५० हजार रुपये किमतीचे एक पिस्तूल जप्त केले.
निगडीतील ट्रान्सपोर्टनगर परिसरात निगडी पोलिसांनी प्रतीक शंकर रसाळ (वय २१, रा. दत्तनगर, देहूरोड) याला अटक केली. त्याच्याकडून ५१ हजार ५०० रुपये किमतीचे एक पिस्तूल व एक जिवंत काडतूस जप्त करण्यात आले.
