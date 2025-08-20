‘नेट’चा निकाल थेट; ‘सेट’ला मात्र ‘लेट’
पिंपरी, ता. २० ः सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे झालेल्या ‘सेट’ परिक्षेचा निकाल राज्य शासनाच्या प्रतिसादाअभावी तब्बल दोन महिन्यांहून जास्त काळ रखडला आहे. या परिक्षेला ‘एसबीसी’ आरक्षण लागू करावे की नाही, याबाबत ‘मायबाप सरकार’ने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्याचवेळी झालेल्या नेट परिक्षेचा निकाल मात्र २१ जुलै रोजी जाहीर झाला आहे.
महाराष्ट्र राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) १५ जून रोजी झाली. यासाठी विशेष मागास प्रवर्गाचे (एसबीसी) आरक्षण लागू करण्याबाबत शासनाकडे त्यापूर्वीच पत्रव्यवहार झाला आहे, मात्र एप्रिल महिन्यापासून संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांना वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे निकालाला मुहूर्त कधी मिळणार, असा प्रश्न उमेदवारांना पडला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या ‘यूजीसी’ राज्यातील महाविद्यालयांत सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून रुजू होण्यासाठी या परीक्षेत पात्र असणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र व गोवा या राज्यासाठी पुणे विद्यापीठ ही परिक्षा घेते. दरवर्षी लाखो उमेदवार सेट तसेच नेट या परीक्षा देतात. परीक्षा जून महिन्यात झाल्यानंतर ‘नेट’चा निकाल जाहीर झाला. ‘सेट’च्या उमेदवारांची प्रतिक्षा मात्र कायम आहे.
दृष्टिक्षेपात
१८ ः ‘सेट’ परिक्षा झालेली राज्यातील शहरे
२५६ ः आयोजन केलेली महाविद्यालये
४ हजार ६०९ ः पारंपरिक पद्धतीने परिक्षा झालेल्या वर्ग खोल्या
३२ ः परिक्षा झालेले विषय
१ लाख १० हजार ४१२ ः विविध शाखांतून अर्ज भरलेले विद्यार्थी
९० हजार ४४६ ः प्रत्यक्ष परिक्षा दिलेले विद्यार्थी
८२ टक्के ः उमेदवारांचे प्रमाण
सेट परीक्षा विभागाचा पत्रव्यवहार
विद्यापीठाकडून पाठपुरावा
‘एसबीसी’ प्रवर्गाचे आरक्षण ४० व्या ‘सेट’ परीक्षेसाठी लागू करावे की नाही याबाबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सेट परीक्षा विभागाने शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. निकाल लवकरात लवकर जाहीर करण्याच्या दृष्टीने या विभागाकडून पाठपुरावा सुरू आहे. शासनाच्या सूचना मिळाल्यानंतरच निकाल जाहीर करण्यात येईल, असे प्रभारी कुलसचिवांनी जाहीर प्रकटनाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
