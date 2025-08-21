शाळांच्या संच मान्यतेसाठी ३० सप्टेंबरपर्यंतच मुदत

पिंपरी, ता.२० ः शालेय शिक्षण संचालनालयाकडून ३० सप्टेंबर २०२५ अखेरची पटावरील नोंदीकृत झालेल्यापैकी आधार वैध विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन संच मान्यता दिली जाणार आहे. या मुदतीनंतर आधार वैध झालेले विद्यार्थी संख्या व नव्याने नोंदणी झालेली विद्यार्थी संख्या संच मान्यता अथवा संच मान्यता दुरूस्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार नसल्याचे संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शाळांना पटावरील विद्यार्थी नोंदी व आधार वैध पडताळणीचे कामकाज ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करावे लागणार आहे.
शालेय शिक्षण संचालनालयाकडून सर्व शाळांच्या संच मान्यतेचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे. या निर्णयानुसार, आता शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित केली जाईल. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून ‘सरल पोर्टल’ व ‘युडायस प्लस’ या दोन्ही पोर्टलवरील माहिती वेगवेगळी न भरता ती एकाच पोर्टलला भरण्याची सुविधा दिलेली आहे. त्यानुसार ‘युडायस प्लस पोर्टल’ वरच विद्यार्थी माहिती पूर्ण करण्यात यावी. संच मान्यतेसाठी ऑनलाइन प्रणालीमध्ये ‘यु-डायस प्लस’ वरील माहितीच्या आधारे संच मान्यता करण्यात येणार असल्याच्या ३० मे २०२५ रोजीच्या बैठकीत सूचना देण्यात आल्या होत्या, असे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
वयानुरुप प्रवेश हवा
चालू शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ ची संच मान्यता करताना ३० सप्टेंबर २०२५ अखेरची पटावरील नोंद विचारात घेताना विद्यार्थी वयानुरुप वर्गात प्रवेश घेतलेला असेल, याची खात्री करण्यात यावी. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) व गट शिक्षणाधिकारी यांनी संच मान्यतेच्या अनुषंगाने पटावरील विद्यार्थी नोंदी आधार वैध पडताळणीचे कामकाज ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर किंवा दिनांक ३० सप्टेंबर २०२५ च्या तत्पूर्वी पूर्ण केले जावे. त्यासाठी जादा कालावधी देता येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. ही बाब आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळांच्या निदर्शनास तातडीने आणून द्यावी, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.