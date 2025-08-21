प्रवेश प्रक्रिया संपताच दाखल्यांच्या अर्जात घट
पिंपरी, ता. २१ : शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान तहसील कार्यालयांमध्ये दाखल्यांसाठी प्रचंड गर्दी होत असते. मात्र, प्रवेश प्रक्रिया संपताच या अर्जांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटल्याचे चित्र पिंपरी-चिंचवड अप्पर तहसील कार्यालयात दिसून येत आहे. दिवसाकाठी येणाऱ्या अर्जात ५० टक्के घट झाल्याची स्थिती आहे.
दरवर्षी जून-जुलै महिन्यात विद्यार्थी व पालकांना शाळा-महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी विविध दाखल्यांची आवश्यकता असते. त्यामध्ये प्रामुख्याने जात, उत्पन्न, रहिवासी अशा महत्त्वाच्या दाखल्यांचा समावेश होतो. या काळात दाखल्यांसाठी दिवसाकाठी तब्बल २०० अर्ज कार्यालयात प्राप्त होत असत. यावर्षीही हीच स्थिती दिसून आली होती. तथापि, अर्जांची संख्या वाढल्यानंतर ऑनलाइन प्रणालीमध्ये अडथळे निर्माण झाले. सर्व्हर डाउन होणे, तांत्रिक अडचणींमुळे दाखले वेळेत उपलब्ध होत नव्हते. यामुळे विद्यार्थी व पालक मोठ्या प्रमाणावर त्रस्त झाले. काही ठिकाणी पालक, विद्यार्थी आणि कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमध्ये वादावादीचे प्रसंगदेखील घडले.
दरम्यान, गेल्या पंधरवड्यात प्रवेश प्रक्रिया बहुतांश ठिकाणी पार पडली आहे. परिणामी, दाखल्यांसाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्या घटली आहे. सध्या दिवसाकाठी अर्जांची संख्या मोजकीच दिसून येत आहे. यामुळे दाखल्यांचे वितरणदेखील सुरळीत होत आहे.
तहसिल कार्यालयाच्या माहितीनुसार, सध्या सर्व दाखले पंधरा दिवसांच्या आतील मुदतीत विद्यार्थ्यांना दिले जात आहेत. प्रलंबित दाखल्यांचा प्रश्नही आता उरलेला नाही. ऑनलाइन प्रणाली स्थिर झाल्यामुळे दाखल्यांच्या प्रक्रियेत गती येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कारकिर्दीत दाखल्यांना मोठे महत्त्व असते. विशेषतः जात व उत्पन्न दाखला मिळाल्याशिवाय शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक सवलती, प्रवेश आरक्षण यांचा लाभ घेणे शक्य नसते. त्यामुळे जून-जुलै महिन्यात दाखल्यांची मागणी अचानक वाढते. मात्र, प्रवेशप्रक्रिया संपल्यानंतर या दाखल्यांचा ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी होतो. यावर्षीदेखील नेहमीप्रमाणे पालक आणि विद्यार्थ्यांना तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. तथापि, आता कामकाज पूर्ववत झाले असून, दाखले वेळेवर मिळत असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
‘‘विविध दाखल्यांसाठी दाखल होणाऱ्या अर्जाची संख्या या महिन्यात घटली आहे. पंधरा दिवसांच्या मुदतीमध्ये द्यायच्या दाखल्यांचे वाटप सुरू आहे. प्रलंबित दाखले राहिले नाहीत.
- जयराज देशमुख, अप्पर तहसीलदार, पिंपरी-चिंचवड
