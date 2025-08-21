दारू विकत आणण्यावरून तरुणावर चाकूने वार
पिंपरी : दारू विकत आणण्याच्या कारणावरून झालेल्या भांडणातून तरुणावर चाकूने वार केला. ही घटना मोशी येथे घडली. तुकाराम संदीप साळवे (वय ३३) असे या हल्ल्यात जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी संदीप बाबूराव साळवे (रा. बोराटेवस्ती, संजय गांधीनगर, मोशी) यांनी भोसरी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी गणेश चंद्रकांत बोराटे (वय ४०, रा. बोराटेवस्ती, मोशी) याला अटक केली आहे. फिर्यादीचा मुलगा तुकाराम साळवे आणि त्याचे मित्र गणेश बोराटे तसेच सचिन कदम (वय ३०, रा. संजय गांधी नगर, मोशी), रमेश धनगावे (वय ३१, रा. संजय गांधी नगर, मोशी) आणि नवनाथ लांडगे (वय ४०, संजय गांधी नगर, मोशी) गप्पा मारत बसले होते. दरम्यान, दारू विकत आणण्याच्या कारणावरून आरोपी आणि तुकाराम यांच्यात भांडण झाले. यावेळी आरोपीने तुकाराम याला शिवीगाळ करीत हाताने मारहाण केली. आरोपींनी चाकूने तुकाराम याच्या गळ्यावर वार करून त्याला गंभीर जखमी केले.
पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी तडीपार गुंडासह तिघांना अटक
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी वेगवेगळ्या कारवायांत एका तडीपार गुंडासह तिघांकडून तीन पिस्तुले आणि दोन काडतूस जप्त केली आहेत. पिंपरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गुंड आकाश उर्फ बंटी भवरसिंग राजपूत (वय २३, रा. विद्यानगर, चिंचवड) याला पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी ३ सप्टेंबर २०२४ रोजी पुणे जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार केले आहे. तरीही तो शहरात आला. त्याने स्वतःकडे पिस्तूल बाळगले. पोलिसांनी त्याला अटक करून त्याच्याकडून ५० हजार रुपये किमतीचे एक पिस्तूल आणि ५०० रुपये किमतीचे एक काडतूस जप्त केले.
महाळुंगे एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील भामचंद्र डोंगराजवळ केलेल्या कारवाईत पोलिसांनी वेदांत मच्छिंद्र मेदगे (वय १९, रा. अवधर, खेड) याला अटक केली. त्याच्याकडून ४१ हजार रुपये किमतीचे पिस्तूल जप्त केले.
तसेच, शिरगाव ते कासारासाई रस्त्यावर गोडुंब्रे येथे गुन्हे शाखा युनिट पाचच्या पथकाने केलेल्या कारवाईत सचिन रमेश बंदीछोडे (वय, २४, रा. म्हाळसकरवाडी, वडगाव मावळ) याला अटक केली. या आरोपीकडून एक पिस्तूल व एक काडतूस जप्त केले.
