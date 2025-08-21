शहरात पावसाची उघडीप
पिंपरी, ता. २१ ः आठवड्याच्या सुरवातीला झालेल्या जोरदार पावसानंतर गुरुवारी शहरात दिवसभर ऊन-सावलीचा खेळ पाहायला मिळाला. दुपारी पडलेल्या पावसाच्या काही सरी वगळता कडक ऊन पडले होते. रविवारी रिमझिम पडणाऱ्या पावसाने पुढील दोन दिवस चांगलाच जोर धरला होता. दरम्यान शहरात ८० मिमी पेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली. दिवसभर पडणाऱ्या संततधार पावसामुळे रस्त्यांनाही ओढ्यांचे स्वरूप आले होते. त्यामुळे ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी झाल्याचे चित्र दिसून आले.
पवना धरण भरल्याने पवना नदीत पाण्याचा विसर्ग सुरू होता शहरातील नद्याही दुथडी भरून वाहू लागल्या. त्यामुळे मंगळवारी अनेक नागरिकांचे महापालिकेच्या वतीने स्थलांतर करण्यात आले. दरम्यान पावसाने काहीशी विश्रांती घेतली. मात्र, दिवसभर वातावरण ढगाळ असल्याने आणि अधूनमधून पावसाच्या सरी बरसत असल्याने हवेत चांगलाच गारवा होता. गुरुवारी, मात्र सकाळपासून स्वच्छ सूर्यप्रकाश पडला. पावसामुळे विस्कळित झालेले जनजीवन त्यामुळे पूर्वपदावर आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.