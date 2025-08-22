संत सेना महाराज हे समरसतेचे अग्रदूत
पिंपरी, ता. २२ : ‘‘संत सेना महाराजांनी कर्म, भक्ती, आणि समरसतेचा संदेश दिला. त्यांच्या विचारांमुळे अनेक प्रांतांमध्ये त्यांचे अनुयायी झाले. जात-पात, धर्म-पंथ हे भेद बाजूला ठेवून त्यांनी समाजात समरसतेचा दीप पेटवला,’’ असे प्रतिपादन कीर्तनकार राम महाराज वाळुंजकर यांनी श्री क्षेत्र देहू येथे केले.
श्री संत सेना महाराज पुण्यतिथीनिमित्त देहूतील नाभिक समाज धर्मशाळेत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. यावेळी झालेल्या कीर्तनात वाळुंजकर महाराज बोलत होते. यावेळी देहू नाभिक समाज धर्मशाळेचे अध्यक्ष विजय रसाळ, खजिनदार देवानंद मगर, बबन गायकवाड, सोपान कदम, गणपत पवार, रमेश पांडे, देहू नाभिक संघटनेचे अध्यक्ष दिनेश पांडे, दशरथ गायकवाड, राम सुर्वे, शांताराम जोरी आदी उपस्थित होते.
वाळुंजकर महाराज म्हणाले, ‘‘सेना महाराजांचे जीवन साधे, शांत, भक्तिमय होते. त्यांनी आपला व्यवसाय, देवभक्ती, संतसेवा आणि सत्संग यांचा सुंदर संगम घडवला.’’
दरम्यान, पहाटे मूर्तीला अभिषेक घालण्यात आला. त्यानंतर श्री संत तुकाराम महाराज मंदिरात प्रतिमापूजन व आरती झाली. दुपारी बारा वाजता श्री संत सेना महाराज यांच्या मूर्तीवर पुष्पवृष्टी झाल्यानंतर महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले. सोहळ्याच्या आदल्या दिवशी बालकीर्तनकार तन्मय महाराज कदम यांचे कीर्तन झाले. व रात्री हरिजागर पार पडले.
कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी विजय गवळी, अंकुश जाधव, मिलिंद दळवी, योगेश ढमाले, माउली वाळुंजकर, देवराम शिंदे, प्रकाश कदम आदींनी पुढाकार घेतला. या कार्यक्रमास देहू पंचक्रोशीसह मावळ तालुक्यातील येलघोल, मोरवे, हाडशी, वाळीन, कोळवन, शिळीम येथील समाजबांधव व देहू नाभिक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
