महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना आज जाहीर होणार
पिंपरी, ता. २१ ः पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण झाले आहे. त्याचा आराखडा महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने राज्याच्या नगरविकास विभागाला सादर केला आहे. नागरिकांच्या हरकती व सूचनांसाठी तो शुक्रवारी (ता. २२) जाहीर केला जाणार असून प्रभाग रचना नक्की कशी झाली ?, हेही त्यामधून स्पष्ट होईल.
महापालिकेची निवडणूक २०१७ मध्ये झाली होती. त्याची मुदत १३ मार्च २०२२ रोजी संपली. कोरोना प्रतिबंधक नियम, राज्यातील बदलत्या घडामोडी आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाचे न्यायप्रविष्ट प्रकरण अशा कारणांमुळे निवडणूक होऊ शकली नाही. परिणामी, १४ मार्च २०२२ पासून महापालिकेवर प्रशासक कारभार पाहात आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचा आदेश एप्रिलमध्ये दिला. त्यानंतर चार सदस्यीय प्रभाग रचनेप्रमाणे निवडणूक घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार प्रभाग रचना तयार करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेच्या निवडणूक विभागाला दिला होता. त्याप्रमाणे निवडणूक विभागाने प्रारूप प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार केला आहे. तो कसा असेल ? याची उत्सुकता इच्छुकांना आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेने शुक्रवारी (ता. २२) प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे. २८ ऑगस्टपर्यंत त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात येतील. त्यावर सुनावणी होऊन नियोजित वेळापत्रकानुसार अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होईल, असे एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
