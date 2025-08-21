पतीच्या प्रेयसीचे पत्नीकडून अपहरण
पिंपरी, ता. २१ : पतीच्या प्रेसयीचे आपला भाऊ आणि आईच्या मदतीने पत्नीने अपहरण केले. तिला मोटारीतून ताथवडे आणि वाकड परिसरात फिरवित मारहाण व शिवीगाळ करण्यात आली. बुधवारी हा प्रकार घडला.
याप्रकरणी हिंजवडी आयटी पार्कमधील फेज तीनमधील एका शॉपमध्ये सेल्सगर्ल असलेल्या २६ वर्षीय तरुणीने हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून पोलिसांनी पत्नी, भाऊ आणि आईवर गुन्हा दाखल केला. तरुणी कामावर असताना तिला पार्सल आल्याची बतावणी करून बाहेर बोलावण्यात आले. त्यानंतर तिला मोटारीत मोटारीत जबरदस्तीने बसविण्यात आले. पतीच्या मागे लागल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी देत तिला मारहाण करण्यात आली. अखेरीस मोटारीतून उतरविण्यात आल्यानंतर तरुणीने पोलिस ठाण्यात जाऊन घडलेला प्रकार सांगितला. पतीच्या अनैतिक संबंधामुळे आपण हे कृत्य केल्याचे आरोपी पत्नीने पोलिसांना सांगितले.
