‘पीएमआरडीए’मध्ये लवकरच बारामती, पुरंदरचाही समावेश
पिंपरी, ता. १२ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) आता आणखी दोन तालुके वाढतील. बारामती आणि पुरंदर हे तालुकेही समाविष्ट होणार आहे. त्यामुळे हे कार्यालय एकूण ११ तालुक्यांचा कारभार पाहणार आहे. राज्य शासनाने अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर नव्या तालुक्यांचा समावेश होणार आहे.
सध्या ‘पीएमआरडीए’मध्ये साडेसहाशेपेक्षा जास्त गावांचा समावेश आहे. यामध्ये पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरे, मावळ, मुळशी, हवेली तसेच भोर, शिरूर, दौंड, खेड, वेल्हे आणि पुरंदर या तालुक्यांचा काही गावांचा समावेश आहे. तेथील बांधकाम परवानगीसह इतर रस्त्यांबाबत ‘पीएमआरडीए’चा हातभार असतो. ‘पीएमआरडीए’ सुनियोजित नागरीकरणासह विकासकामांसाठी निधी खर्च करते. बारामती तालुक्याचे नागरिकरण वाढले आहे. पुरंदरचा काही भाग असल्याचे त्या गावांसाठी कामे, नियोजन करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण पुरंदरचा समावेश करण्याबाबत हालचाली सुरु आहेत.
बारामतीचाही ‘पीएमआरडीए’मध्ये समावेश करण्याची मागणी आहे. पुणे शहरालगत असलेल्या या दोन तालुक्यांचा विकास होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे ही गावे निश्चित करण्यात आली आहेत. दोन्ही तालुक्यांतर्गत ९०० गावांचा त्यामध्ये समावेश होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
बारामती तालुक्यानंतर पुरंदरच्या सर्व गावांचा समावेश करण्याबाबत प्रस्ताव आहे. शासनाकडून अंतिम निर्णय झाल्यानंतर त्यावर कार्यवाही होईल. तसा निर्णय झाल्यास पीएमआरडीच्या कार्यक्षेत्रातील गावांची संख्या वाढणार आहे.
- डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त, ‘पीएमआरडीए’
