नाशिक महाकुंभची तयारी येत्या मार्चपर्यंत पूर्ण होईल

पिंपरी, ता. १२ ः ‘‘नाशिक महाकुंभाची तयारी करण्यासाठी विविध प्रकल्प, विकास कामे सुरू आहेत. मार्च २०२६ पूर्वी सर्व कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे,’’ अशी माहिती नाशिक महाकुंभ आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली.
पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त तथा प्रशासकपदी तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर सिंह यांची नाशिक महाकुंभ आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. त्यानिमित्त आयोजित एका सत्कार समारंभात ते बोलत होते.
महाकुंभबाबत ते म्हणाले, ‘‘गेले दोन दिवस मी महाकुंभाच्या ठिकाणी होतो. एक दिवस नाशिक आणि दुसऱ्या दिवशी त्र्यंबकेश्वरला भेट देऊन पाहणी केली. नाशिकचा कुंभमेळा या दोन्ही ठिकाणी असतो. या पार्श्वभूमीवर सध्या दोन गोष्टींवर लक्ष दिले आहे. राज्य सरकारमार्फत रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन, त्र्यंबकेश्वर कॉरिडॉर, दर्शनपथ, रामकुंड अशा प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करणे आणि स्थानिक पातळीवर मार्च २०२६ पूर्वी सर्व तयारी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.’’
प्रयागराज महाकुंभला भाविक मोठ्या संख्येने आले होते. नाशिकलाही यापूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट-तिप्पट भाविक येण्याची अपेक्षा आहे. प्रयागराज कुंभ शहराबाहेर १५ हजार एकरांवर होता. नाशिक महाकुंभ मात्र शहराच्या मध्यवर्ती भागात असतो. रामकुंडामुळे सर्वत्र गर्दी असते. त्यामुळे भाविकांची व्यवस्था, स्वच्छतेची व्यवस्था कशी ठेवायची, सुरळीतपणे महाकुंभ कसा होईल याला प्राधान्य असेल, असेही सिंह यांनी सांगितले.
तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर
नाशिक महाकुंभमध्ये तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे गर्दीचे व्यवस्थापन व सेवासुविधा पुरविणे सोपे जाईल. सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. तंत्रज्ञानामुळे शेवटच्या घटकापर्यंत त्वरित पोहोचता येईल. याशिवाय, जागतिक स्तरावर कुंभ पोहोचविण्यासाठी तंत्रज्ञानच उपयुक्त ठरेल, असेही सिंह यांनी नमूद केले.
नाशिकचे सर्व अधिकारी चांगले मित्र आहेत. तरुण अधिकाऱ्यांशी चांगले संबंध आहेत. स्वतंत्र आयुक्त नियुक्त करणे ही मुख्यमंत्र्यांची संकल्पना आहे. कारण, जिल्हाधिकाऱ्यांना अनेक कामे असतात. त्यामुळे मला फक्त महाकुंभवरच लक्ष केंद्रीय करायचे आहे. भाविकांच्या श्रद्धेला धक्का लागणार नाही, याला प्राधान्य असेल. स्थानिक नागरिकांचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरणार आहे. नाशिक महाकुंभची यशोगाथा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाईल, असा विश्वासही सिंह यांनी व्यक्त केला.
