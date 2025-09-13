रक्षण करणाऱ्यांच्याच जिवाला धोका
पिंपरी, ता. १३ : पोलिसांना धमकी, धक्काबुक्की करण्यापासून मारहाण करण्यापर्यंत काही जणांचे धाडस वाढले आहे. रक्षण करणाऱ्यांच्याच जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसह कायदा-सुव्यवस्थेचे रक्षण करणारेच असुरक्षित असल्याचे दिसून येत आहे.
नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी चोवीस तास पोलिस झटत आहेत. मात्र, दरम्यानच्या काळात पोलिसांवरील हल्ल्याचे प्रमाण वाढले आहे. या वर्षात आत्तापर्यंत तब्बल १४ घटना घडल्या आहेत. यापूर्वी पोलिसांना शिवीगाळ, धक्काबुक्की अशा घटना कानावर पडत होत्या. आता थेट मारहाणीचेही प्रकार घडू लागले आहेत. पोलिसांवरच गुन्हेगार हात उचलू लागल्याने सामान्य नागरिकांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कारवाई करण्यास विरोध
रस्त्यावर एकतर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करायचे, अशातच वाहतूक पोलिसांनी कायद्याचा बडगा उगारल्यास अनेकांना ही बाब सहन होत नाही. एखाद्या पुढाऱ्याला फोन लावण्यासह मोठमोठ्या ओळखी सांगितल्या जातात. तरीही, पोलिस रीतसर कायदेशीर कारवाई करण्यास गेल्यास त्यांच्यासोबत हुज्जत घालून पोलिसांना शिवीगाळ, करण्यासह मारहाण करण्यापर्यंत मजल जाते.
चूक असल्याचे भानही राहत नाही
गुन्हेगारी रोखण्यासह कायदा-सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी पोलिस प्रशासन सदैव तत्पर असते. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. मात्र, कारवाई दरम्यान, कायद्याचे पालन न करणारे काही मुजोर नागरिक पोलिसांशी हुज्जत घालतात. स्वतःची चूक असल्याचे भानही त्यांना राहत नाही. काहीजण मुजोरपणा करीत पोलिसांच्या अंगावर हात उचलण्यासह धमकीही देतात.
महिना घटना
जानेवारी ३
फेब्रुवारी १
मार्च ०
एप्रिल २
मे ३
जून ०
जुलै २
ऑगस्ट २
सप्टेंबर १
एकूण १४
---------------------------
मागील दोन महिन्यांतील काही घटना
- ३ ऑगस्ट ः चाकणमधील माणिक चौक येथे मी आमदाराचा पुतण्या असल्याचे सांगत पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ व दमदाटी
- ७ ऑगस्ट ः दिघीतील देहूफाटा येथे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनावर होणारी दंडात्मक कारवाई टाळण्यासाठी वाहतूक पोलिसाला दगडाने मारहाण करून शिवीगाळ करीत दमदाटी केली. तसेच जिवे मारण्याची धमकी दिली
- २ सप्टेंबर ः कासारवाडीतील नाशिकफाटा उड्डाणपुलावर वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहन चालकाला तेथील कर्तव्यावर असलेल्या वाहतूक पोलिसाने थांबण्याचा इशारा केला असता संबंधित वाहन चालकाने
त्यांना धडक देऊन गंभीर जखमी केले.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.