महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध
पिंपरी, ता. २० ः पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी कार्यक्षेत्रातील विधानसभा मतदारसंघांची मतदार यादी प्रभागनिहाय विभाजित करून प्रारूप मतदार यादी तयार केली. ती गुरुवारी (ता. २०) निवडणूक विभागाने प्रसिद्ध केली. त्यावर २७ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येणार आहेत. त्या स्वीकारण्यासाठी अ, ब, क, ड, ई, फ, ग आणि ह क्षेत्रीय कार्यालयांत आणि सावित्रीबाई फुले सभागृहात मुख्यालय स्तरावर कक्ष कार्यान्वित केला आहे, अशी माहिती आयुक्त तथा प्रशासक श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी चार सदस्यीय प्रभाग रचना तयार केली आहे. ३२ प्रभागांतील १२८ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या तयार केल्या आहेत. त्यावरील हरकती व सूचना मुदतीत नोंदवायच्या आहेत. मुदतीनंतर प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार केला जाणार नाही, अशी माहिती निवडणूक विभागाने दिली आहे.
अशा नोंदवा हरकती-सूचना
- नमुना ‘अ’ ः मतदारांनी नोंदवायच्या हरकती
- नमुना ‘ब’ ः तक्रारदारांनी नोंदवायच्या हरकती
प्रतिपान २ रुपये शुल्क
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रारूप मतदार याद्या विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. प्रतिपृष्ठ (प्रतिपान) दोन रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. पिंपरीतील सावित्रीबाई फुले सभागृहात मतदार याद्या विक्रीस उपलब्ध असल्याचे निवडणूक विभागाने कळविले आहे.
मतदार यादी कार्यक्रम
- प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धी ः २० नोव्हेंबर
- हरकती व सूचना दाखल करणे ः २० ते २७ नोव्हेंबर
- हरकतींवर निर्णय घेऊन प्रभागनिहाय अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करणे ः ५ डिसेंबर
- मतदान केंद्रांच्या ठिकाणांची यादी प्रसिद्ध करणे ः ८ डिसेंबर
- मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करणे ः १२ डिसेंबर
प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. शहरातील प्रत्येक मतदाराने स्वतःचे नाव योग्यरीत्या नोंदले आहे का?, याची खात्री करून घ्यावी. आवश्यक असल्यास हरकती व सूचना वेळेत दाखल करणे अत्यावश्यक आहे. प्रारूप मतदार यादीवर येणाऱ्या हरकती व सूचनांवर निवडणूक आयोगाच्या नियमान्वये कार्यवाही करण्यात येईल.
- विजयकुमार खोराटे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
