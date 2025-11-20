शालेय सहलीच्या हंगामासाठी एसटी महामंडळ सज्ज
पिंपरी, ता. २० : सध्या हिवाळ्यामुळे शालेय सहलींचा हंगाम सुरू झाला आहे. यामध्ये सुरक्षित आणि स्वस्त प्रवासासाठी एसटी बसला प्राधान्य दिले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे विभागातील १३ आगारांतून ३१६ बसची नोंदणी झाली आहे. तर डिसेंबरसाठी ३८० बसेसची नोंदणी झाली आहे. यातून महामंडळाचे उत्पन्नही वाढणार आहे.
विद्यार्थ्यांना ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक वारसा प्रत्यक्ष पाहता यावा, यासाठी दरवर्षी शैक्षणिक सहली आयोजित केल्या जातात. प्रामुख्याने दिवाळी सुटीनंतर शैक्षणिक सहली सुरू होतात. शिक्षण विभागाने शैक्षणिक सहलीला एसटी बसचाच वापर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तर, शासनमान्यता असलेल्या शाळांना शैक्षणिक सहलीसाठी एसटीकडून ५० टक्के सवलत दिली जाते. यावर्षी १३ आगारांतून ऑक्टोबरमध्ये सहल आणि पर्यटनासाठी बस आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. यातून एसटीला २३ लाख १० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.
एका बसमध्ये ४० विद्यार्थी
शाळेच्या शैक्षणिक सहलीचे आगाऊ नोंदणी विद्यार्थ्यांची यादी, सहलीचे ठिकाण, शिक्षकांची नावे अशी माहिती अगोदर द्यावी लागत आहे. एका बसमध्ये शैक्षणिक सहलीसाठी १२ वर्षांपुढील ४० मुले, तर १२ वर्षाच्या आतील ६० मुलांना प्रवास करता येतो.
शैक्षणिक सहलीसाठी सवलतीचा दर
शाळांकडून आयोजित शैक्षणिक सहलीसाठी एसटीकडून प्रति किलोमीटर ३२ रुपये असा दर दर जाहीर केला आहे. सर्वसाधारण प्रवाशांसाठी विशेष बससाठी एसटीकडून ६४ रुपये प्रति किलोमीटर दर आकारला जातो.
सहलीसाठी नवीन बस द्याव्यात
एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात दहा वर्षे जुन्या बस आहेत. त्या खिळखिळ्या झाल्या असल्या तरी ‘प्रवाशांच्या सेवेत’ आहेत. यातीलच काही बस दरवर्षी शैक्षणिक सहलीसाठी दिल्या जात होत्या. पण, आता एसटीच्या ताफ्यात नवीन बस दाखल झाल्या आहेत. प्रवासी सुरक्षा लक्षात घेता परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावर्षी सहलीसाठी फक्त नवीन बस देण्याचे आदेश एसटी प्रशासनाला दिले आहेत.
सहलींसाठी जाणाऱ्या बसची विशेष तपासणी करून, प्राथमिक उपचार पेटींसह सर्व सुविधा दिल्या जातात. तसेच सुरक्षितता आणि उत्तम सेवा यामुळे सहलींसाठी बसची मागणी वाढली आहे. सरकारी शाळांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.
- अरुण सिया, विभाग नियंत्रक, एसटी महामंडळ
