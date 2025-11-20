घर कामगार महिलांचा होणार सन्मान
पिंपरी, ता. २० ः आमदार महेश लांडगे यांचा वाढदिवस अभीष्टचिंतन सोहळा २७ नोव्हेंबर रोजी भोसरी येथील गावजत्रा मैदानात होणार आहे. यावेळी पिंपरी-चिंचवड शहराला स्वच्छ ठेवणाऱ्या, घराघरांत स्वच्छतेची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या आणि स्वतःच्या आयुष्यातील संघर्षाशी सतत दोन हात करणाऱ्या घरकामगार व कष्टकरी महिलांचा सन्मान करण्यात येणार आहे.
आमदार लांडगे यांच्या ‘आयुष्याचा सुवर्णमहोत्सव आणि समाजसेवेचा रौप्य महोत्सव’ असा योग जुळून आला असून, विधायक उपक्रमांनी हा आनंदोत्सव साजरा केला जाणार आहे. २३ ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान शहरात शंभरहून अधिक उपक्रम आयोजित केले आहेत. यामध्ये सांस्कृतिक, आरोग्य विषयक आणि क्रीडा स्पर्धांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमात महिलांच्या आरोग्यविषयक समस्या, शासकीय योजनांचा लाभ, सामाजिक समानतेचे हक्क, वैद्यकीय सुविधा आणि मुलांच्या शिक्षणाविषयी मार्गदर्शन या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात येणार आहे. सर्व अर्जदार महिलांना विशेष भेटवस्तू, मानपत्र आणि शासकीय योजनांचे माहितीपत्रक देण्यात येणार आहे. यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज भरून घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून २५ नोव्हेंबरपर्यंत महिलांना नोंदणी करता येणार आहे. यासाठी https://forms.gle/TpvSJanJrLK27BrC6 या लिंकवर फॉर्म भरता येईल.
घरकामगार आणि कष्टकरी माता-भगिनींना केवळ सन्मान देणे हा उद्देश नाही; त्यांच्या गरजांपर्यंत शासनाच्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ पोहोचवणे ही आमची जबाबदारी आहे. वैद्यकीय सुविधा आणि मुलांच्या शिक्षणाविषयी मार्गदर्शन यासाठी आम्ही विहित नमुन्यात अर्ज स्वीकारत आहोत. संघर्षातही झुंज देणाऱ्या प्रत्येक महिलेला ही मदत पोहोचावी, हीच आमची भूमिका आहे.
- अमोल बांगर, समन्वयक
