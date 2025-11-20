राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची ‘कोअर कमिटी’ची स्थापन
पिंपरी, ता.२० : पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने शहरात तयारी सुरू केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून पक्ष संघटना मजबुतीसाठी १७ जणांच्या ‘कोअर कमिटी’ची स्थापना करण्यात आली आहे.
यामध्ये खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, आमदार रोहित पवार, माजी महापौर आझम पानसरे यांच्यासह प्रकाश म्हस्के, तुषार कामठे, देवेंद्र तायडे, सुलक्षणा शिलवंत-धर, रविकांत वरपे, संदीप चव्हाण, विक्रांत पाटील, सुनील गव्हाणे, ज्योती निंबाळकर, इम्रान शेख, काशिनाथ जगताप, विशाल वाकडकर, जयंत शिंदे यांचा समावेश आहे.
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाची बैठक प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्यासोबत बुधवारी (ता.१९) पार पडली. यात शिंदे यांनी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मार्गदर्शन केले. या वेळी शहरातील बहुतांश नेत्यांनी केलेल्या मागणीनुसार ही समिती स्थापन करत असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
