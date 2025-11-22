पिंपरी चिंचवडमध्ये मतदार यादीतील गोंधळ दूर करा
पिंपरी, ता. २२ : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीपूर्वी प्रभागनिहाय मतदार यादीतील गंभीर त्रुटी, चुकीचे विभाजन आणि दुबार नोंदींचा मोठा गोंधळ उघड झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात पक्षाकडून सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले असून मतदारांना भेडसावणारा मनस्ताप त्वरित दूर करावा, अशी मागणी केली असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष योगेश बहल यांनी शनिवारी (ता. २२) चिंचवडमधील पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्य निवडणूक आयोग, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांनी याची गांभीर्याने दखल घेऊन त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. यावेळी माजी आमदार विलास लांडे, भाऊसाहेब भोईर, मंगला कदम, अजित गव्हाणे, प्रशांत शितोळे, विनायक रणसुंभे, पंकज भालेकर आदी उपस्थित होते.
बहल म्हणाले, ‘‘आयोगाने १६ जुलै रोजी दिलेल्या स्पष्ट निर्देशांनंतरही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत स्थळ पाहणी टाळून अनेक वस्त्या आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांची नावे चुकीच्या प्रभागात नोंदविण्यात आली आहेत. काही प्रभागांमध्ये तर तब्बल पाच हजारांहून जास्त मतदारांचे विभाजन चुकीचे आढळले. प्रत्यक्ष भौगोलिक हद्द पाहून दुरुस्ती करण्याचे आदेश असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी प्रभागातील नावे शोधणे कठीण झाले आहे. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर पीडीएफ याद्यांमध्ये ‘सर्च’ सुविधा नाही. छायाचित्रे उपलब्ध नाही. एकाच नावाच्या मतदारांची ओळख पटविण्यात होणारी अडचण, तसेच ऑनलाइन नावे तपासण्यासाठी सोयीचा अभाव आहे. या सर्व त्रुटींमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. चुकीच्या विभाजनामुळे अनेक वस्त्यांना सामूहिक हरकती नोंदवाव्या लागत आहेत.’’
दुबार आणि तिबार नोंदींचाही मोठ्या प्रमाणात उल्लेख आहे. तब्बल एक लाखांहून जास्त मतदारांची पुनरावृत्ती असून आयोगाकडून आलेल्या ९२ हजार दुबार नोंदींची महानगरपालिकेने अद्याप दुरुस्ती केली नाही. या पार्श्वभूमीवर पक्षाने नऊ तातडीच्या उपाययोजना सुचविल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
सुचविलेल्या उपाययोजना
- ऑनलाइन सर्च सुविधा
- पीडीएफ मध्ये शोध सुविधा
- चुकीच्या प्रभागाबाबत तत्काळ सुओ मोटो सुधारणा
- प्रभागस्तरावर हेल्प सेंटर
- स्थळ पाहणी करून अचूक विभाजन
- हरकतींची मुदतवाढ
- ऑनलाइन हरकत नोंदणी
- दुबार नोंदींवर स्वतंत्र कक्ष
- राजकीय पक्षांनी निदर्शनास आणलेल्या त्रुटींवर तातडीची दुरुस्ती
अजित पवारांकडे गाऱ्हाणे मांडणार
पिंपरी चिंचवडचे राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी येत्या दोन दिवसात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीत मतदार यादीतील झालेला घोळ निदर्शनास आणून दिल जाणार आहे. तसेच याबाबत निवडणूक आयोगाला योग्य त्या सूचना कराव्यात, अशी मागणी करणार असल्याचे बहल यांनी सांगितले.
