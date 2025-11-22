युती करण्याबाबतचा निर्णय सुकाणू समितीकडे ः चव्हाण
पिंपरी, ता. २२ ः पिंपरी चिंचवड महापालिकेची निवडणूक स्वबळावर लढायची की युती करून याचा निर्णय शहर भाजपची सुकाणू समिती घेईल. त्यानंतर वरिष्ठ पातळीवर अंतिम घोषणा केली जाईल, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी शनिवारी (ता. २२) सांगितले.
चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात आयोजित कार्यकर्ता मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे, पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय संघटन मंत्री मकरंद देशपांडे, आमदार महेश लांडगे, निवडणूक प्रमुख आमदार शंकर जगताप, आमदार अमित गोरखे, आमदार उमा खापरे, माजी खासदार अमर साबळे, माजी आमदार अश्विनी जगताप आदी उपस्थित होते. काटे यांनी महापालिका निवडणुकीत ‘शंभर पार’चा नारा दिला. पांडे यांनी पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजपचाच महापौर होईल, असे आश्वासन दिले.
‘भाजपचा अजेंडा देशासाठी’
रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले की, ‘भाजपचे कार्यकर्ते वैचारिक भूमिका घट्ट धरून आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे भारताची ओळख जगभर पोहोचली आहे. फक्त भाजप हाच पक्ष देशाच्या हिताचा विचार करणारा अजेंडा घेऊन चालतो. बाकीच्या प्रादेशिक पक्षांचा अजेंडा हा कुटुंबावर आधारित असतो. आपला अजेंडा देश आणि देशाच्या फायद्यासाठी आहे.’ बूथवर ५१ टक्के मतांची लढाई लढण्यासाठी सज्ज राहण्याचे आवाहनही त्यांनी कार्यकर्त्यांना केले.
