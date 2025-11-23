गुन्हे वृत्त
लवळेजवळ डंपरच्या धडकेत
दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू
पिंपरी : भरधाव डंपरच्या धडकेत दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू झाला. मुळशी तालुक्यातील लवळे फाटा येथे शनिवारी (ता. २२) सकाळी ही दुर्घटना घडली. वैभव मालपोटे (वय २२) असे मृताचे नाव आहे. या प्रकरणी गोविंद बाबूराव मालपोटे (रा. कातरखडक, ता. मुळशी) यांनी बावधन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी बाबाराव सोनबा पवार (वय ३६, रा. उरवडे, ता. मुळशी) याच्यावर गुन्हा दाखल केला. वैभव यांच्या दुचाकीला समोरून आलेल्या डंपरने धडक दिली. गंभीर जखमी झाल्याने वैभव यांचा मृत्यू झाला.
----
कंपनीच्या साहित्याचा अपहार
पिंपरी : कंपनीतील चार लाख २० हजार रुपये किमतीच्या साहित्याचा अपहार केल्याप्रकरणी प्रकल्प व्यवस्थापकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. भोसरी एमआयडीसी परिसरातील ज्योती सोल्यूशन वर्क्स या कंपनीत हा प्रकार घडला. सुभाष गणपत नलवडे (रा. मोशी) असे आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणी अमोल अशोक स्वामी (रा. स्वामी निवास, सरिता अपार्टमेंटजवळ, केशवनगर, कासारवाडी पुणे) यांनी भोसरी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. नलवडे याने कंपनीचे नेलेले साहित्य परत केले नाही.
------------
चाकू हल्ल्यात दोघे भाऊ जखमी
पिंपरी : भांडण सोडविण्यास गेलेल्या दोघा भावांवर चाकूने वार करून त्यांना गंभीर जखमी करण्यात आले. मोशीतील शिवरस्ता परिसरात शनिवारी (ता. २२) सकाळी हा प्रकार घडला. याप्रकरणी राजू छोटक बिंड (रा. जाधववाडी, चिखली) यांनी एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून जुनाकुमार हरिषसिंग यादव (वय १९, रा. जाधववाडी, चिखली) याच्यावर गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली. मनोजकुमार बिंड आणि जुनाकुमार यांच्यातील भांडण सोडविण्यासाठी राजू गेले असता त्यांच्यावर चाकूने वार कर करण्यात आले. त्यांना वाचविण्यासाठी भाऊ गिरेंद्र बिंड गेले असता आरोपीने त्यांच्यावरही चाकूने वार केले.
-----
