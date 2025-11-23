दोन गावांतील जमीन मोजणीसाठी नव्याने प्रस्ताव
पिंपरी, ता. २३ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) रिंगरोडसाठी हवेली तालुक्यातील मांजरी खुर्द आणि कोलवडी दोन गावांतील जमीन मोजणीचा प्रस्ताव आहे. मोजणी शुल्काबाबत निर्णय जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रलंबित आहे. त्याची स्पष्टता आल्यानंतर ही मोजणी सुरू केली जाणार आहे. या पूर्वी ११ गावांत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तांत्रिक अडथळे दूर करून उर्वरित एका गावातील मोजणी पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हवेली तालुक्यातील आंबेगाव खुर्द, भिलारेवाडी, मांगडेवाडी, निंबाळकरवाडी, पिसोळी, वडाचीवाडी, खेड तालुक्यातील सोळू, वडगाव शिंदे, निरगुडी आदी गावांत रिंगरोडसाठी आवश्यक जागेची मोजणी पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यामुळे भूसंपादनाच्या कामाला गती मिळणार आहे. जमिनीची मोजणी मार्च २०२५ मध्ये पूर्ण झाली आहे. भूमी अभिलेख आणि उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय हवेली यांच्याकडून ३९ हेक्टर गटांच्या क्षेत्राची मोजणी केली आहे. मोजणीबाबतचे विवरणपत्र जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याकडे पाठविले आहे. तीन गावांची मोजणी रखडली होती. त्यामध्ये येवलेवाडी येथील १५ हेक्टर, जांभूळवाडी येथील २३.४३ हेक्टर, तर कदमवाक वस्ती येथील ६.७ हेक्टर जागेचा समावेश होता. या पैकी मागील महिन्यात येवलेवाडी आणि जांभूळवाडीची मोजणी पूर्ण झाली आहे. कदमवाक वस्तीजवळील अनेक रस्ते सोलापूर मागार्वरील मुख्य मार्गाला जोडणारे आहेत. तेथे मेट्रोचे जंक्शन आणि इतर कामे नियोजित आहेत. त्यामुळे या भागातील मोजणी रखडली आहे.
आता हवेली तालुक्यातील मांजरी खुर्द आणि कोलवडी या गावांची मोजणी प्रस्तावित आहे. त्याचे नवीन प्रस्ताव दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मोजणी शुल्काबाबत कळविल्यानंतर प्रत्यक्ष मोजणीला सुरूवात होणार आहे. इतर गावांतील जमीन मोजणी पूर्ण झाली आहे.
- आशा जाधव, अधीक्षक, भूमीअभिलेख, पीएमआरडीए
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.