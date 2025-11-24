टेम्पोची कारला धडक, कार चालकास मारहाण
जाधववाडी येथे टेम्पो चालक आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी कारला पाठीमागून धडक देऊन कार चालकास मारहाण केली. सतीश काळूराम शिंदे (४७, चिंचवड) यांनी या प्रकरणी चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार स्वामी हनुमंत देवकर (२६), हनुमंत विठ्ठल देवकर (५०, चिखली) आणि रामचंद्र ऊर्फ सुनील शंकर गव्हाळे (२५, मोईगाव, खेड) या तिघांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
यावेळी फिर्यादीच्या गळ्यातील सोन्याची साखळी गहाळ होऊन वाहनाचे नुकसान झाले.
कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार जखमी
वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करून वेगात जाणाऱ्या कारने एका दुचाकीस धडक दिली. या अपघातामध्ये दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला. हा अपघात देहू-आळंदी रस्ता, चिखली येथे घडला.
फुलचंद शिवाजी वाघ (३८, चिखली) असे जखमी व्यक्तीचे नाव असून त्याने चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार कारचालक महिला स्वप्ना तेजस टिके (३४, चिखली) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल
गावठी पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी चाकण आणि महाळुंगे एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून दोघांना अटक करण्यात आली. या दोन कारवायांत एका अल्पवयीन मुलासह एका तरुणाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हे शाखा युनिट तीनने चाकण मार्केट यार्ड परिसरात कारवाई करत एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून ४१ हजार रुपये किमतीची पिस्तूल आणि जिवंत काडतूस जप्त केले. महाळुंगे एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हे शाखा युनिट चारने कुरकुंडी सेलू गाव रस्त्यावर कारवाई केली. मयूर बाळू वाघमारे (२३, कुरकुंडी, खेड) यास पोलिसांनी अटक केली. त्याच्याकडून ५० हजार रुपये किमतीची पिस्तूल आणि एक हजार रुपये किमतीचे एक जिवंत काडतूस जप्त केले.
गांजा विक्री प्रकरणी महिलेवर गुन्हा दाखल
गांजा विक्री करणाऱ्या एका महिलेवर अमली पदार्थ विरोधी पथकाने कारवाई केली. तिच्या विरोधात निगडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. ओटास्कीम निगडी येथे राहणाऱ्या ५५ वर्षीय महिलेने विक्री करिता गांजा बाळगला, अशी माहिती अमली पदार्थ विरोधी पथकाला मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी तिच्या घरावर छापा मारून कारवाई केली. यामध्ये ५०४ ग्रॅम वजनाचा २५ हजार २०० रुपये किमतीचा गांजा जप्त करण्यात आला.
