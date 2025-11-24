वीज पुरवठा सतत खंडीत; रहिवासी त्रस्त
पिंपरी, ता. २४ : महावितरणच्या चिंचवड, निगडी आणि भोसरी कार्यालयांतर्गत तांत्रिक बिघाड झाला. यामुळे शहरातील बहुतांश भागात गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून वीज पुरवठा खंडीत झाला. परिणामी, निगडी (सेक्टर २७), चिंचवड, वाल्हेकरवाडी, किवळे, विकासनगर, रावेत आणि चऱ्होली भागांतील रहिवाशांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागले. निगडी प्राधिकरणात आठ दिवसांत तीन ते चारवेळा खंडीत वीज पुरवठ्याला तोंड द्यावे लागत असल्याची स्थिती आहे.
मागील तीन ते चार दिवसांत वीजेचा लपंडाव सुरू असल्यामुळे नागरिकांना त्याचा फटका बसला. शनिवारी (ता. २२) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास चिंचवड, वाल्हेकरवाडी, रावेत, विकासनगर, किवळे परिसरात विद्युत पुरवठा खंडीत झाला. तर, निगडी येथील महावितरणच्या ट्रान्सफॉर्मरच्या बुशिंगमध्ये आज सोमवारी (ता. २४) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास तांत्रिक बिघाड झाला. त्यामुळे सेक्टर २७ भागातील वीजपुरवठा खंडीत झाला. दुरुस्तीसाठी सुमारे अडीच तास लागले. चऱ्होली,
डुडूळगाव भागातही वीज पुरवठा खंडीत झाल्याच्या तक्रारी आल्या.
उपकरणे बंद पडल्याने खोळंबा
वीज पुरवठा खंडीत झाल्यामुळे पाणीपुरवठा होण्यास विलंब लागला. घरातील संगणक, वॉशिंग मशिन, फॅन, फ्रीज बंद ठेवावे लागले. त्यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागला. बॅकअप नसल्यामुळे त्या भागातील उद्योग, व्यावसायिकांना देखील शनिवारची रात्र अंधारात काढावी लागली. वीज नसल्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम पडल्याने आर्थिक फटका बसल्याच्या तक्रारी त्यांनी केल्या. विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन क्लाससाठीही अडथळे आले.
सकाळी कामाच्या वेळीच वीज जाते. टाकीत पाणी चढवण्यासाठी मोटार सुरू करावी लागते. तक्रार करुनही महावितरण प्रशासनाकडून उपाययोजना केली जात नाही. त्यामुळे गैरसोय होते. प्राधिकरणासारख्या भागात वारंवार वीज जाणे खेदजनक आहे.
- रेवती सावंत, रहिवासी, निगडी प्राधिकरण
शनिवारी रात्री वीज गेल्यामुळे घरातील इन्व्हर्टरचा बॅकअप संपला. फ्रीज बंद पडल्याने खाद्यपदार्थ खराब झाले. थंडीत सोलर काम करत नसल्यामुळे वीजेअभावी गीझर सुरू करता आले नाही.
- रमेश जाधव, वाल्हेकरवाडी
निगडी सेक्टर २७ येथील ट्रान्सफॉर्मरच्या बुशिंगमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. दुरुस्तीसाठी काही वेळ वीजपुरवठा बंद करावा लागला. तातडीने दुरुस्ती करुन वीजपुरवठा सुरळीत केला.
- किरण सरोदे, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, महावितरण
मागील आठवड्यात अनेकवेळा वीज गेली. विशेषतः रात्री वीज गेल्यानंतर ग्राहकांना बॅकअप पुरेसा ठरत नाही. वेळेत बिल भरुनही वीज जाण्याचे प्रकार वाढत आहेत. त्याचा परिणाम व्यवसायावर होत आहे.
- रोहित बनसोडे, हॉटेल व्यावसायिक, चऱ्होली
