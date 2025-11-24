मतदार याद्यांवरील हरकतींचे सूक्ष्म नियोजन करा ः हर्डीकर
पिंपरी, ता. २४ ः महापालिका निवडणुकीसाठी नागरिकांचा मतदानाचा मूलभूत हक्क अबाधित राहण्यासाठी प्रत्येक मतदाराची नोंद बरोबर व अद्ययावत असणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी नागरिकांची माहिती नाव, पत्ता, वय, सुधारणा, नवीन समावेश आणि वगळण्यात आलेल्या नोंदी यांची व्यवस्थित पडताळणी होणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रारूप मतदार यादीच्या प्रक्रियेत नागरिकांच्या हरकती व सूचना प्रभावीपणे स्वीकारून त्या सोडविण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करण्याचा आदेश आयुक्त तथा प्रशासक श्रावण हर्डीकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.
प्रारूप मतदार यादीवरील नागरिकांच्या हरकती व सूचनांची आढावा बैठक आयुक्त हर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, सहआयुक्त मनोज लोणकर, शहर अभियंता मकरंद निकम, निवडणूक विभागाचे उपायुक्त सचिन पवार, सहाय्यक आयुक्त किरणकुमार मोरे, स्मार्ट सिटीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयराज यादव, सहाय्यक संचालक नगररचना प्रशांत शिंपी, मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे आदी उपस्थित होते. आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, ‘‘प्रारूप मतदार यादीवरील नागरिकांच्या हरकती व सूचनांचे सूक्ष्म नियोजन करून त्या अधिक अचूक आणि अद्ययावत होतील. त्यासाठी अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करा. या प्रक्रियेत पारदर्शकता, ठोस वेळापत्रक आणि नागरिकांशी सातत्यपूर्ण संवाद साधा. स्ट्राँग रूम सुरक्षेच्या उच्च मानकांनुसार उभाराव्यात. मतदारांना मतदानासाठी कोणतीही अडचण येऊ नये, पारदर्शकता आणि सुरळीत निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करणे हे उद्दिष्ट ठेवले आहे.’’
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर...
- स्ट्राँग रूम उभारणी करा
- मतदार यादीतील दुबार नोंदणी हटवणे
- मतदान केंद्रांची निश्चिती
- आवश्यकतेनुसार तात्पुरती मतदान केंद्रे उभारणे
----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.