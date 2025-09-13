रावेतमध्ये भटक्या श्वानांच्या उपद्रवात वाढ
रावेत, ता.१३ ः रावेत परिसरातील वन मॉल, भोंडवे वस्ती, तुपे वस्ती, सेलिस्टियल सिटी चौक परिसरात नागरिकांना भटक्या श्वानांचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषतः सकाळच्या वेळेस फेरफटका मारण्यास जाणाऱ्या नागरिकांच्या अंगावर हे श्वान धावून येत आहेत. शाळकरी मुलांमध्येही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अनेक नागरिकांनी महापालिकेचे हेल्प लाईन क्रमांक आणि स्थानिक मंडळांमध्ये याबाबत तक्रारी नोंदवल्या आहेत. मात्र, महापालिका प्रशासनाकडून कोणतीच कारवाई होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त करणे अत्यावश्यक झाले आहे.
‘‘माझी दोन ही मुले सकाळी लवकर शाळेत जातात. रस्त्यावर जाताना अचानक श्वान हल्ला करतात. सोसायटीमध्ये घोळक्या येऊन रात्रभर घाण करतात आणि भुंकत असतात. रात्री उशिरा घरी येताना त्यांच्या भुंकण्यामुळे भीती वाटते. रात्रीला सोसायटीच्या जवळच हे श्वान आसरा घेतात. लहान मुले आणि महिलांवर हे श्वान हल्ला करतात. महापालिकेने त्वरीत लक्ष घालणे गरजेचे आहे.’’
- लता चव्हाण, रहिवासी, भोंडवे वस्ती
‘‘सकाळी फिरायला जाताना श्वानांच्या झुंडी रस्त्यावर दिसतात. काही वेळा ते अंगावर धावून येतात. मोठ्या व्यक्तींबरोबच लहान मुलांसाठीही ही परिस्थिती अत्यंत धोकादायक आहे.’’
- संतोष भोंडवे, रहिवासी, तुपे वस्ती
‘‘भटक्या श्वानांची संख्या वाढल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे. महापालिका प्रशासन त्यांचे निर्बिजीकरण आणि रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम चालवत आहे. सध्याला पावासाळा ऋतू सुरू असल्यामुळे श्वानांच्या वागणुकीत बदल जाणवतो, यासाठी नागरिकांना जागरूक करणे आवश्यक आहे. या मोहिमेसाठी खास पथक तयार करण्यात आले आहे.’’
- संदीप खोत, उपआयुक्त, पशुवैद्यकीय विभाग