‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियानाला प्रतिसाद
पिंपरी, ता. १९ : ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ या अभियानार्तंगत आयोजित शिबिराला पिंपरी चिंचवडमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये तसेच दवाखान्यांमध्ये पहिल्या दोन दिवसांत आठ हजार ३०२ महिला, पुरुष, व बालकांनी आरोग्य तपासणी करून घेत उपचार घेतले.
या शिबिरांतर्गत महिलांसाठी, किशोरींसाठी व बालकांसाठी विविध आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. यामध्ये उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग, क्षयरोग व ॲनिमिया तपासणी, गर्भवती महिलांची तपासणी, हिमोग्लोबिन, तपासणी, पोषणविषयक समुपदेशन व लसीकरण यांचा समावेश आहे. तसेच किशोरींसाठी मासिक पाळी व पोषण विषयक सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. या शिवाय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व आयुष्मान वय वंदना कार्ड वितरण, निक्षय मित्र स्वयंसेवकांची नोंदणी व क्षयरुग्णांना पोषण आहारासाठी दत्तक घेण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. आवश्यकतेनुसार रुग्णांना रक्त, लघवी, सोनोग्राफी, एक्स-रे आदी तपासण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात आले.
महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्या नेतृत्वात व आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान राबविले जात आहे. सदर शिबिरे मनपाच्या सर्व रुग्णालये व दवाखान्यांमध्ये २ ऑक्टोबरपर्यंत दररोज आयोजित केली जाणार आहेत.
महिलांचे आरोग्य हेच कुटुंब आणि समाजाच्या आरोग्याचे भांडार आहे. या अभियानाद्वारे महिलांना सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. नागरिकांनी या शिबिरांमध्ये उत्स्फूर्त सहभाग घेऊन आपले आरोग्य तपासून घ्यावे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे
- शेखर सिंह, आयुक्त, पिंपरी चिंचवड नगरपालिका.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.