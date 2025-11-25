पिंपरी-चिंचवडमध्ये दुचाकींसाठी नवी मालिका
दुचाकींसाठी आरटीओची नवी मालिका
पिंपरी, ता. २५ : पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची दुचाकी वाहनांसाठी ‘एमवाय’ या मालिकेतील आकर्षक नोंदणी क्रमांकांचे वाटप करण्याची प्रक्रिया जाहीर केली आहे. इच्छुकांकडून २६ ते २८ नोव्हेंबर या कालावधीत अर्ज स्वीकारले जातील.
या संदर्भात उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात प्रत्यक्ष येणाऱ्या वाहनमालकांनी आपली आवश्यक कागदपत्रे घेऊन नोंदणीसाठी स्वत: हजर राहावे, असे आवाहन आरटीओने केले आहे. २६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी अकरा ते दुपारी अडीच या वेळेत वाहनमालकांना उपस्थित राहून क्रमांक निवडीचा प्राथमिक टप्पा पूर्ण करावा लागणार आहे. २७ नोव्हेंबर रोजीदेखील सकाळी अकरा ते दुपारी अडीच या वेळेत आकर्षक क्रमांकांसाठी अर्ज प्रक्रिया राबवली जाईल. त्यानंतर अर्जांचे वर्गीकरण करून वाहनचालकांच्या उपलब्धतेनुसार क्रमांकांचे वाटप करण्यात येईल. यासाठी फक्त वाहनमालकांनीच उपस्थित राहावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, २८ नोव्हेंबर रोजी वाहनमालकांना अंतिम यादीनुसार क्रमांक वितरित केले जाणार आहेत. या दिवशी दुपारी अडीच ते सायंकाळी साडे तीन या वेळेत क्रमांकपत्रिका आणि संबंधित कागदपत्रांचा ताबा देण्यात येईल.
