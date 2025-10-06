कर्मचारी कपातीसाठी आयटी कंपन्यांचा नवीन डाव
अश्विनी पवार : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ६ : अमेरिकेने बदललेल्या धोरणांमुळे भारतातील माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्र ढवळून निघाले आहे. अनेक कंपन्यांनी कर्मचारी भरती थांबविली आहे. कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाही कमी केले जात आहे. मात्र, याला ‘कॉस्ट कटिंग’चे नाव न देता विविध मार्गांचा अवलंब या कंपन्या करत असल्याचे समोर आले आहे.
‘आयटी’ क्षेत्रात सध्या मोठी उलथापालथ सुरू आहे. अनेक कंपन्यांकडे येणारे अनेक प्रोजेक्ट कमी झाल्याने या कंपन्या आता आपला नफा टिकविण्यासाठी ‘कॉस्ट कटिंग’कडे वळल्या आहेत. यामध्ये मोठ्या आणि नामांकित कंपन्यांचाही समावेश आहे. मात्र, कर्मचारी कमी केल्यानंतर कंपनीची बदनामी होते किंवा सोशल मीडियावर त्याची चर्चा होते. हे टाळण्यासाठी या कंपन्या कर्मचारी कपातीचे नवनवीन मार्ग शोधत आहे. विशेष म्हणजे, या कामासाठी वेगळ्या एजन्सीना कंत्राट देण्यात आले आहे.
एखाद्या कंपनीत भरतीवेळीच कर्मचाऱ्याची पार्श्वभूमी पडताळली जाते. काही कंपन्यांनी आता पुन्हा ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. कंपनीने पाठविलेले वैयक्तिक माहितीचे अर्ज भरून देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला जात आहे. ही माहिती भरली गेली नाही, तर त्यांच्या नोकरीवरही परिणाम होईल अशा आशयाचे ई-मेल कंपनी व्यवस्थापनाकडून कर्मचाऱ्यांना आले आहेत. वैयक्तिक पार्श्वभूमीत काही त्रुटी काढून कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्याचा कंपन्यांचा डाव असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
वैयक्तिक आयुष्याबाबत पडताळणी
कर्मचाऱ्यांची क्रेडिट कार्डची बिले थकली आहेत का? वाहतुकीचे नियम तोडले आहेत का? यापूर्वी लोक अदालतमध्ये एखादे प्रकरण निवाड्यासाठी आलेले आहे का? अशा विविध पातळ्यांवर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत आयटी कंपन्यांकडून पडताळणी केली जात आहे. नोकरी कपातीसाठी पडताळणीचा गैरवापर केला जात जाऊ शकत असल्याने ही पडताळणी अनैतिक आणि गंभीर असल्याचे मत आयटी कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.
‘बदलते तंत्रज्ञान, एआयचा वापर आणि मंदीचे सावट यामुळे अनेक कंपन्यांनी यंदा पगारवाढही केलेली नाही. मात्र, नोकर कपातीसाठी कंपन्या विविध कारणे शोधत आहेत. कार्यक्षम कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून कसे कमी केले जाईल, यासाठी वैयक्तिक पार्श्वभूमी पडताळणी सक्तीची करून त्याद्वारे मानसिक त्रास दिला जात आहे.
- एक आयटी अभियंता.
